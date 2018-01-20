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Охранники Леонардо Ди Каприо преследовали Анну Седокову на частном острове
Во время отдыха певица пережила неприятную ситуацию, связанную с охранниками Леонардо Ди Каприо. Они преследовали Анну Седокову на частном острове, и ей пришлось испытать небольшое нервное потрясение.

Исполнительница опубликовала небольшой пост в блоге, рассказав подписчикам подробности инцидента. Оказалось, что актер решил арендовать пляж, где она отдыхала вместе с наследниками, после чего Анне Седоковой пришлось скрываться от телохранителей, не желающих, чтобы звезда снимала все подробности поведения Леонардо Ди Каприо во время проведения досуга.

Охранники Леонардо Ди Каприо преследовали Анну Седокову на частном острове


У артистки забрали все записи, после чего пришлось удалять данные из карты памяти. Во время прогулки с детьми сзади шли 10 человек, следящих, чтобы никто не нарушил покой их хозяина. Такие переживания стали причиной срыва дурного настроения на дочери Алине, но потом все нормализовалось.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:45
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