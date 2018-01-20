Ученые: Для иммунной системы человека фаст-фуд подобен инфекции

Исследователи из Германии (в содружестве с учёными США и Нидерландов) «посадили на диету» лабораторных мышей. Грызунам предлагалось целым месяц питаться так, как завтракают и обедают миллионы жителей планеты Земля: жирной и сладкой едой, которая практически не содержит клетчатки. Через четыре с половиной недели подопытные животные стали агрессивными, у мышей изменился иммунитет, началась воспалительная реакция! Таким образом, было доказано, что гамбургеры и чизбургеры воспринимается иммунной системой живого существа так же, как организм воспринимает болезнетворные бактерии или вирусы!Международная группа учёных установила ещё одну характерную особенность иммунной системы. Это не слишком приятно слышать любителям «быстрой еды», но бурно отреагировавший на «неправильную еду» иммунитет, воспринявший картофель фри как «врага», начинает с поступающей пищей борьбу. Причём, «расшатанная иммунная система» (даже после прекращения поступлений продукции фаст-фуда) продолжает «сражаться», уничтожая, теперь уже, здоровые клетки организма. Учёные говорят о «перепрограммировании» костного мозга у тех, кто постоянно питается фаст-фудом. Справиться с такой проблемой организму крайне сложно.