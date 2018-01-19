Ученые научились использовать ультразвук для отслеживания микроорганизмов

Бактерии содержат внутри себя пузырьки газа. При контакте с ультразвуком такие везикулы пузырьков газа рассеивают звуковые волны, что дает ученым возможность отследить местонахождение бактерий.Ввиду того, что организм человека являются пристанищем крошечных организмов, именуемых микробами, ученые разработали новый способ отслеживания таких микроорганизмов с использованием ультразвука. До настоящего времени такой метод испытывался лишь на мышах, но в один прекрасный день он поможет улучшить лечение кишечных и онкологических заболеваний.У млекопитающих микробиом состоит из экосистемы различных бактерий и грибков, находящихся внутри нашего организма. Все больше и больше исследований показывают, что микробы влияют на все: от процесса переваривания до инфицирования при рождении. Таким образом, возможность отправки специальных микробов внутри организма станет крайне необходимой для доставки лекарства в назначенное место. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature, ученые разработали микробы, издающие конкретные звуки при вступлении в контакт с ультразвуком. Это позволяет легко отследить эти микробы, что станет незаменимым при выяснении того, достигли ли они правильного места доставки лекарственного средства.Данное исследование является многообещающим, так как может помочь в исследовании таинства микробиома в целом, и, возможно, даже за пределами организма, распространившись на экосистемы микробов в окружающей среде.