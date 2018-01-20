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Марсианские хроники: Ученые после нахождения артефактов продолжают поиски внеземной жизни на планете
Исследователи часто радуют пользователей сетей новыми доказательствами существования внеземной жизни на Марсе. Ученые после нахождения артефактов продолжают ее поиски и предполагают, что планета была уничтожена в результате ядерной войны с иными гуманоидами.

Часто во время просмотра материалов эксперты замечают странные предметы, полностью изменяющие их представление о мертвой поверхности. Когда американский генерал Альберт Стубблейн возглавлял INSCOM и имел 16000 сотрудников, он кроме участия в проекте “психологических войн” также занимался удаленными исследованиями космических открытий. В 2009 году человек сделал сенсационное заявление, касающееся обнаруженных конструкций вместе с техникой, замеченных в глубинах небесного тела. Такие сведения сразу насторожили исследователей, которые заметили, что он упомянул миссию “Вояджера”, не заметившего загадочные образования, потому что NASA предпочитает скрывать информацию от людей.

Марсианские хроники: Ученые после нахождения артефактов продолжают поиски внеземной жизни на планете


Можно отметить, что военный является весомой фигурой в обществе и его слова отнюдь не похожи на фантазии уфологов. Недавно агентство сообщало СМИ о водных ресурсах, найденных на объекте, а также не сомневается, что в будущем его можно будет использовать для колонизации. Пока нельзя сказать, что в таких условиях выживают разумные существа, но простейшие формы жизни вполне могут приспособиться к ним, если находятся под поверхностью Красной планеты. Благодаря материалам “Кьюриосити” ученые предположили, что раньше она действительно напоминала земной аналог, но катастрофа, случившаяся в глубокой древности, полностью изменила атмосферу, и погубило все живые организмы. В воздухе была замечена большая влажность, однако негативные процессы способствовали тому, что внеземные существа покинули свою родину, оставив после себя некое наследие.

Марсианские хроники: Ученые после нахождения артефактов продолжают поиски внеземной жизни на планете


Многие астронавты утверждают, что они продолжают наблюдать за человечеством и периодически посещают планету для своих целей. Документы хранят сведения об НЛО, которые не только совершают различные маневры, но и предпочитают даже выступать в роли грабителей, забирающих ценные ресурсы. Ученый Джон Бранденбург выразил мнение, что жизнь на планете была уничтожена после ядерного взрыва. Виновниками сражения стали несколько враждебных цивилизаций, которые оставили следы в почве, имеющей характерный химический состав и окраску. Аргументируя данную теорию, профессор отметил, что на снимках были замечены развалины зданий, имеющие правильные формы. Они находятся на равнине, так что не имеют отношения к природным образованиям. Также есть объекты, напоминающие своими формами орудия, а еще изотопы, найденные на поверхности и в слоях атмосферы идентичны земным соединениям, имеющимся на ядерных полигонах. Пока неизвестно, почему космические агентства предпочитают скрывать сведения о таких доказательствах, хотя специалисты поражаются новым находкам и внимательно изучают космическое наследие. Однако марсианская гонка между странами продолжается, а пока снимки NASA отличаются от реальных находок ровера во время прохождения пустынной территории загадочного небесного тела.

Марсианские хроники: Ученые после нахождения артефактов продолжают поиски внеземной жизни на планете
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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