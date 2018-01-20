Марсианские хроники: Ученые после нахождения артефактов продолжают поиски внеземной жизни на планете

Часто во время просмотра материалов эксперты замечают странные предметы, полностью изменяющие их представление о мертвой поверхности. Когда американский генерал Альберт Стубблейн возглавлял INSCOM и имел 16000 сотрудников, он кроме участия в проекте “психологических войн” также занимался удаленными исследованиями космических открытий. В 2009 году человек сделал сенсационное заявление, касающееся обнаруженных конструкций вместе с техникой, замеченных в глубинах небесного тела. Такие сведения сразу насторожили исследователей, которые заметили, что он упомянул миссию “Вояджера”, не заметившего загадочные образования, потому что NASA предпочитает скрывать информацию от людей.Можно отметить, что военный является весомой фигурой в обществе и его слова отнюдь не похожи на фантазии уфологов. Недавно агентство сообщало СМИ о водных ресурсах, найденных на объекте, а также не сомневается, что в будущем его можно будет использовать для колонизации. Пока нельзя сказать, что в таких условиях выживают разумные существа, но простейшие формы жизни вполне могут приспособиться к ним, если находятся под поверхностью Красной планеты. Благодаря материалам “Кьюриосити” ученые предположили, что раньше она действительно напоминала земной аналог, но катастрофа, случившаяся в глубокой древности, полностью изменила атмосферу, и погубило все живые организмы. В воздухе была замечена большая влажность, однако негативные процессы способствовали тому, что внеземные существа покинули свою родину, оставив после себя некое наследие.Многие астронавты утверждают, что они продолжают наблюдать за человечеством и периодически посещают планету для своих целей. Документы хранят сведения об НЛО, которые не только совершают различные маневры, но и предпочитают даже выступать в роли грабителей, забирающих ценные ресурсы. Ученый Джон Бранденбург выразил мнение, что жизнь на планете была уничтожена после ядерного взрыва. Виновниками сражения стали несколько враждебных цивилизаций, которые оставили следы в почве, имеющей характерный химический состав и окраску. Аргументируя данную теорию, профессор отметил, что на снимках были замечены развалины зданий, имеющие правильные формы. Они находятся на равнине, так что не имеют отношения к природным образованиям. Также есть объекты, напоминающие своими формами орудия, а еще изотопы, найденные на поверхности и в слоях атмосферы идентичны земным соединениям, имеющимся на ядерных полигонах. Пока неизвестно, почему космические агентства предпочитают скрывать сведения о таких доказательствах, хотя специалисты поражаются новым находкам и внимательно изучают космическое наследие. Однако марсианская гонка между странами продолжается, а пока снимки NASA отличаются от реальных находок ровера во время прохождения пустынной территории загадочного небесного тела.