Для московских школьников запущен шахматный онлайн-тренажер

В ноябре 2016 года был введен онлайн-сервис для школьников «Мои достижения». До настоящего времени этот сайт для проверки своих знаний по различным предметам посетили более ста тысяч учащихся. Разработчики сервиса решили не останавливаться на достигнутом и запустили шахматный тренажёр для школьников столицы. Теперь для того, чтобы получить видеоурок или сыграть партию онлайн, достаточно иметь компьютер/ноутбук и подключение к интернету.Если школьник желает оттачивать своё шахматное мастерство во время поединков, то сервис предлагает выбрать себе реально существующего соперника или сразиться с программой. Апробацию онлайн-тренажёр провели учащиеся столичной школы «Покровский квартал». Школьники сделали несколько важных замечаний: попросили усилить контрастность фигур и поля, демонстрировать хода при помощи стрелок и добавить дополнительный уровень сложности. В целом, ученики из «Покровского квартала» назвали шахматный онлайн-тренажёр «своевременным и полезным» нововведением.