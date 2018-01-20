АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Для московских школьников запущен шахматный онлайн-тренажер
Учащимся московских школ отныне доступен шахматный онлайн-тренажёр, запущенный в рамках сервиса «Мои достижения». Система даёт возможность играть против программы или реального противника, а также позволяет проводить шахматные состязания.

Для московских школьников запущен шахматный онлайн-тренажер


В ноябре 2016 года был введен онлайн-сервис для школьников «Мои достижения». До настоящего времени этот сайт для проверки своих знаний по различным предметам посетили более ста тысяч учащихся. Разработчики сервиса решили не останавливаться на достигнутом и запустили шахматный тренажёр для школьников столицы. Теперь для того, чтобы получить видеоурок или сыграть партию онлайн, достаточно иметь компьютер/ноутбук и подключение к интернету.

Если школьник желает оттачивать своё шахматное мастерство во время поединков, то сервис предлагает выбрать себе реально существующего соперника или сразиться с программой. Апробацию онлайн-тренажёр провели учащиеся столичной школы «Покровский квартал». Школьники сделали несколько важных замечаний: попросили усилить контрастность фигур и поля, демонстрировать хода при помощи стрелок и добавить дополнительный уровень сложности. В целом, ученики из «Покровского квартала» назвали шахматный онлайн-тренажёр «своевременным и полезным» нововведением.
Общество / Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Филиппинах дым проснувшегося вулкана принял
Ученые: Йогурт может стать виновником
Правительство распорядилось выделить бюджетникам
Пищевая сода помогает беременным женщина избежать
Пострадавшая девочка после нападения на школу в
В России IPhone X рухнул в цене ниже
Просмотреть все новости