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Ученые: Угроза изменения климата влияет на психическое здоровье
В новом исследовании ученые из Университета Аризоны решили рассмотреть вопрос восприятия людьми угрозы глобального изменения климата, влияния этого на психическое здоровье, и пришли к выводу, что переживания по поводу данного явления могут приводить даже к депрессии.
Ученые: Угроза изменения климата влияет на психическое здоровье


Исследователи обнаружили, что, хотя некоторые люди мало тревожатся об изменении климата Земли, другие переживают высокий уровень стресса и даже депрессию.

Зачастую исследования изучают экологические последствия изменения климата, но гораздо меньше ученых рассмотрело его психологическое воздействие на людей.

Сабрина Хелм, адъюнкт-профессор семейной и потребительской науки, обнаружила, что психологические реакции на изменение климата, по-видимому, различаются в зависимости от того, на сколько люди обеспокоены состоянием окружающей среды: наиболее озабоченные в отношении животных и растений, испытывают наибольший стресс.

Онлайн-опрос 342 родителей маленьких детей показал, что те, кто сообщал о высоких уровнях биосферного беспокойства, больше всего уделяли внимания глобальному изменению климата и чаще имели симптомы депрессии. Однако среди тех, чьи интересы были более эгоистические или альтруистические, обеспокоенных по этому поводу в разы меньше.

Люди, переживающие на тему глобальных климатических изменений также чаще участвуют в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды, к примеру, в экономии энергии.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:46
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