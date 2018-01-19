Ученые: Угроза изменения климата влияет на психическое здоровье

Исследователи обнаружили, что, хотя некоторые люди мало тревожатся об изменении климата Земли, другие переживают высокий уровень стресса и даже депрессию.Зачастую исследования изучают экологические последствия изменения климата, но гораздо меньше ученых рассмотрело его психологическое воздействие на людей.Сабрина Хелм, адъюнкт-профессор семейной и потребительской науки, обнаружила, что психологические реакции на изменение климата, по-видимому, различаются в зависимости от того, на сколько люди обеспокоены состоянием окружающей среды: наиболее озабоченные в отношении животных и растений, испытывают наибольший стресс.Онлайн-опрос 342 родителей маленьких детей показал, что те, кто сообщал о высоких уровнях биосферного беспокойства, больше всего уделяли внимания глобальному изменению климата и чаще имели симптомы депрессии. Однако среди тех, чьи интересы были более эгоистические или альтруистические, обеспокоенных по этому поводу в разы меньше.Люди, переживающие на тему глобальных климатических изменений также чаще участвуют в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды, к примеру, в экономии энергии.