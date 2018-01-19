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Ученые выяснили, что причиной катастрофических извержений вулканов являются оползни
Новое исследование, опубликованное в Nature Scientific Reports, подразумевает не только связь между катастрофическими извержениями вулканов и оползнями, но также предполагает, что оползни являются спусковым механизмом масштабных извержений.

Ученые выяснили, что причиной катастрофических извержений вулканов являются оползни


В центре Тенерифе высотой почти 4 км Тейде является одним из крупнейших вулканов на Земле. В течение нескольких сотен тысяч лет предыдущие воплощения Тейде подверглись повторному циклу очень больших извержений, коллапса и отрастания. Предыдущие исследования, проведенные учеными Национального центра океанографии (NOC), показали, что прошлые извержения, возможно, были связаны с огромными многоступенчатыми оползнями, основанными на аналогичных возрастных и составах оползневых и вулканических отложений.

Изучая эти отложения оползней, ученые NOC заметили, что материал из взрывных вулканических извержений был обнаружен только в самых верхних слоях каждого оползневого месторождения. Это свидетельствует о том, что начальные стадии каждого оползня происходили под водой и до каждого извержения, тогда как в каждом случае после извержения происходили более поздние стадии землетрясения. Эти результаты свидетельствуют о том, что начальные стадии оползней могут спровоцировать каждое из извержений.

Ученый NOC и ведущий автор этого исследования д-р Джеймс Хант сказал: «Новое исследование показывает, что после первоначального оползня может пройти от десяти часов до нескольких недель, пока, наконец, не произойдет извержение. Эта информация может помочь в разработке стратегий снижения опасности вулканов, подобных Тейде».

Д-р Хант предполагает, что эта задержка может быть вызвана тем, что мелкая магматическая камера в Тейде не содержит достаточного количества летучих веществ (воды) для немедленного создания взрывных извержений. Однако удаление вулканического материала путем оползней может привести к тому, что магма будет подниматься из более низкой летучей богатой магматической камеры, которая смешивается с мелкой магмой, вызывая взрывные извержения вулканов после задержки и оставляя большую кратер-подобную функцию, называемую кальдерой, которая может быть несколько километров в поперечнике. Эти «кальдеро-формирующие» извержения являются одними из крупнейших вулканических извержений на Земле и связаны с энергиями, эквивалентными взрыву атомной бомбы, в то время как связанные с ними оползни являются одними из крупнейших массовых движений на Земле и могут генерировать потенциально опасные цунами.

Это новое понимание взаимосвязи между крупными вулканическими островами и кальдеро-формирующимися извержениями поможет будущим геологоразведочным оценкам вулканических островов и станет частью продолжающихся исследований NOC по морским геологическим исследованиям.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 17:30
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