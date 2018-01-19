Геологи обнаружили древнейший источник кислорода на Земле

Первоначально в атмосфере древней Земли было чрезвычайно малое количество кислорода. Цианобактерии первыми стали вырабатывать данный элемент, который тратился на окись горных пород. Впоследствии высвобождаемый кислород уходил в газовую оболочку и в воду, информирует портал Nature Geochemistry.Аналогичные карманы с древним кислородом ученые находили и раньше практически на всех континентах планеты. Цианобактерии использовали в процессе своей жизнедеятельности не только кислород, углекислоту и водород, но и серу с азотом. В результате произошла "кислородная революция", позволившая сформировать современную атмосферу Земли.