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Геологи обнаружили древнейший источник кислорода на Земле
Международная команда археологов обнаружила на территории Африки один из древнейших карманов с кислородом, чей возраст составляет порядка 2,97 млрд лет. За 430 млн лет до наступления кислородной революции примитивные фотосинтезирующие бактерии уже выделяли кислород.

Геологи обнаружили древнейший источник кислорода на Земле


Первоначально в атмосфере древней Земли было чрезвычайно малое количество кислорода. Цианобактерии первыми стали вырабатывать данный элемент, который тратился на окись горных пород. Впоследствии высвобождаемый кислород уходил в газовую оболочку и в воду, информирует портал Nature Geochemistry.

Аналогичные карманы с древним кислородом ученые находили и раньше практически на всех континентах планеты. Цианобактерии использовали в процессе своей жизнедеятельности не только кислород, углекислоту и водород, но и серу с азотом. В результате произошла "кислородная революция", позволившая сформировать современную атмосферу Земли.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:20
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