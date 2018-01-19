Масштабный эксперимент показал неожиданное движение обломков кораблекрушений в океане

Исследователи во время экспериментов, проведенный в Мексиканском заливе вблизи места разлива нефти Deepwater Horizon, разместили сотни дрейфующих датчиков, чтобы наблюдать, как материал перемещается по поверхности океана. Вместо того, чтобы распространяться, как прогнозировали текущие расчеты, многие из них сжимались вместе в узком кластере.Ученые из Университета Майами разработали недорогие дрейфующие датчики, которые построены из биоразлагаемого пластика. Во время зимнего круиза команда разместила инструменты примерно в 75 километрах от устья реки Миссисипи, в районе, где свежая, холодная речная вода встречает более соленую, теплую и более плотную воду из Мексиканского залива. В круизе развернулось более 1000 дрифтеров, что сделало его крупнейшим в истории развертыванием отдельно стоящих океанских дрифтеров в одном месте, чтобы увидеть, как они ведут себя как группа.Спустя восемь дней примерно половина дрифтеров содержалась в круге размером 60 метров, площадь в 400 раз меньше, чем когда они начинались. Подводные наблюдения показывают всплеск морской воды, падающий одновременно в этом месте.«Это очень похоже на вращающийся вихрь, который образуется в ванной: вода опускается в небольшой области, но вода из гораздо большей области движется в сторону вихря», - сказал Эрик Д'Асаро, профессор океанографии UW.«Вероятно, именно так работает вертикальный обмен в океане. Хотя мы думаем о смешивании океана как о крупномасштабном процессе, как только мы начинаем присматриваться, мы начинаем понимать, что это может произойти эпизодически, в очень небольших масштабах, при выборе горячих точек, которые вспыхивают здесь и там », - сказал второй автор Андрей Щербина, океанограф Лаборатории прикладной физики UW.Выводы также имеют более широкие последствия для того, как ведет себя океан. Если смешивание происходит в меньших масштабах, а менее плавучий материал всасывается в вихрь, то более мелкозернистые модели могут лучше захватывать такие процессы, как цветки морских растений, транспортировка углерода и циркуляция воды. Полученные результаты обещают очистку от загрязнения морской среды и имеют более широкие последствия для океанической науки.