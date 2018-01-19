Певица Нюша опубликовала в Instagram снимки своего отдыха

Некоторые фанаты отметили, что исполнительница побывала на многих курортах мира, так как часто замечают интересные сюжеты на ее странице, а сейчас она позировала перед камерой в купальнике, сидя на любимом кресле. Звезда отметила, что не ожидала столкнуться с таким сильным солнцем, однако при этом не написала, где проводит свой досуг. Заинтригованные подписчики предположили, что певицаНюша может находиться в Таиланде или на Тайване, однако всем понравился ее прекрасный внешний вид.Пользователи сетей были восхищены загаром исполнительницы и даже немного позавидовали, что она может отдыхать в таких экзотических уголках. Некоторые недоброжелатели раскритиковали артистку за позу, после чего упомянули о старом кресле и посоветовали лучше изучить вокал. Самые преданные фанаты призвали своего кумира быть осторожнее с загаром, чтобы потом не жаловаться на здоровье.