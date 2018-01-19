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Певица Нюша опубликовала в Instagram снимки своего отдыха
Поклонники певицы Нюши с удовольствием посмотрели снимки, сделанные во время ее отдыха. Звезда решила опубликовать их в Instagram, признавшись, что сильно обгорела на пляже.

Некоторые фанаты отметили, что исполнительница побывала на многих курортах мира, так как часто замечают интересные сюжеты на ее странице, а сейчас она позировала перед камерой в купальнике, сидя на любимом кресле. Звезда отметила, что не ожидала столкнуться с таким сильным солнцем, однако при этом не написала, где проводит свой досуг. Заинтригованные подписчики предположили, что певица
Нюша может находиться в Таиланде или на Тайване, однако всем понравился ее прекрасный внешний вид.

Певица Нюша опубликовала в Instagram снимки своего отдыха


Пользователи сетей были восхищены загаром исполнительницы и даже немного позавидовали, что она может отдыхать в таких экзотических уголках. Некоторые недоброжелатели раскритиковали артистку за позу, после чего упомянули о старом кресле и посоветовали лучше изучить вокал. Самые преданные фанаты призвали своего кумира быть осторожнее с загаром, чтобы потом не жаловаться на здоровье.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
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