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Ученые определили влияние стиля музыки на работу мозга пианиста
Ученые организовали проведение опытов, цель которых заключалась в определении влияния на работу головного мозга музыки разных жанров. В результате специалистам удалось выяснить сам механизм влияния, причем в ходе исследований оказалось, что исполняемые разные композиции в одном стиле, воспринимаются иначе.

Специалистами проведен отбор среди опытных пианистов, состав которых определился 30-ю музыкантами, которые и продолжили участие в эксперименте. Часть из них играли джаз, а вторая категория специализировалась на классике. Идея экспертов заключалась в определении результатов по решению двух извечных проблем: чем руководствуются музыканты в принятии решения по выбору нажатия клавиш и какими пальцами это правильно делать.
Ученые определили влияние стиля музыки на работу мозга пианиста


Испытуемым продемонстрировали анимированную руку, которой производились манипуляции по воспроизводству последовательных фортепианных аккордов. Причем воображаемым музыкантом допускались периодические ошибки, он мог нажать на не правильные клавиши, а иногда неудачно делал подбор нужных пальцев. Задача участников, в лице пианистов, заключалась в подражании электронной руке, одновременно повторяя ее действия, игрой на фортепиано. В ходе эксперимента, активность мозга музыкантов регистрировал энцефалограф.

Результаты опыта показали, что джазмены направляют свою концентрацию на выборе сочетания правильных клавиш, а исполнители классики сосредотачивают внимание на аппликатуре.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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