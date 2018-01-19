Ученые определили влияние стиля музыки на работу мозга пианиста

Специалистами проведен отбор среди опытных пианистов, состав которых определился 30-ю музыкантами, которые и продолжили участие в эксперименте. Часть из них играли джаз, а вторая категория специализировалась на классике. Идея экспертов заключалась в определении результатов по решению двух извечных проблем: чем руководствуются музыканты в принятии решения по выбору нажатия клавиш и какими пальцами это правильно делать.Испытуемым продемонстрировали анимированную руку, которой производились манипуляции по воспроизводству последовательных фортепианных аккордов. Причем воображаемым музыкантом допускались периодические ошибки, он мог нажать на не правильные клавиши, а иногда неудачно делал подбор нужных пальцев. Задача участников, в лице пианистов, заключалась в подражании электронной руке, одновременно повторяя ее действия, игрой на фортепиано. В ходе эксперимента, активность мозга музыкантов регистрировал энцефалограф.Результаты опыта показали, что джазмены направляют свою концентрацию на выборе сочетания правильных клавиш, а исполнители классики сосредотачивают внимание на аппликатуре.