Астрономы на основе метеоритной пыли изучили пыль от взрыва сверхновых
Астрономы исследовали, почему недавно обнаруженные отдаленные, но молодые галактики содержат огромное количество пыли. Эти наблюдения показывают, что сверхновые звезды II типа более чем в десять раз превосходящие Солнце, производят обильное количество пыли, но, как и когда они это делают, недостаточно хорошо понятно.
Новые исследования группы космологов Карнеги, опубликованная Science Advances, сообщает об анализе богатых углеродом пылевых зерен, извлеченных из метеоритов, показавших, что эти зерна образовались в оттоках от одной или нескольких сверхновых типа II более чем через два года после того, как звезды-предшественники взорвались.
Исследователи, возглавляемые докторантами Нан Лю, вместе с Ларри Ниттлером, Конелем Александром и Цзяньхуа Ван из Департамента наземного магнетизма Карнеги проанализировали микроскопический карбид кремния, SiC, пылевые зерна, образовавшиеся в сверхновых более 4,6 миллиардов лет назад, и оказались в ловушке метеоритов, поскольку наша Солнечная система образована из пепла предыдущих поколений звезд галактики.
Используя современный масс-спектрометр для измерения изотопов титана в зернах SiC сверхновой с гораздо большей точностью, чем это можно было бы сделать в ходе предыдущих исследований, команда обнаружила, что зерна должны образовываться, по крайней мере, через два года после взрыва их массивных родительских звезд.
Этот процесс пылеобразования может происходить непрерывно в течение многих лет, пыль медленно нарастает с течением времени, что согласуется с наблюдениями астронома за различные количества пыли, окружающей места взрывов звезд. Поскольку исследователи больше узнают об источниках пыли, то могут получить дополнительные знания об истории Вселенной и о том, как различные звездные объекты в ней развиваются.
Новые исследования группы космологов Карнеги, опубликованная Science Advances, сообщает об анализе богатых углеродом пылевых зерен, извлеченных из метеоритов, показавших, что эти зерна образовались в оттоках от одной или нескольких сверхновых типа II более чем через два года после того, как звезды-предшественники взорвались.
Исследователи, возглавляемые докторантами Нан Лю, вместе с Ларри Ниттлером, Конелем Александром и Цзяньхуа Ван из Департамента наземного магнетизма Карнеги проанализировали микроскопический карбид кремния, SiC, пылевые зерна, образовавшиеся в сверхновых более 4,6 миллиардов лет назад, и оказались в ловушке метеоритов, поскольку наша Солнечная система образована из пепла предыдущих поколений звезд галактики.
Используя современный масс-спектрометр для измерения изотопов титана в зернах SiC сверхновой с гораздо большей точностью, чем это можно было бы сделать в ходе предыдущих исследований, команда обнаружила, что зерна должны образовываться, по крайней мере, через два года после взрыва их массивных родительских звезд.
Этот процесс пылеобразования может происходить непрерывно в течение многих лет, пыль медленно нарастает с течением времени, что согласуется с наблюдениями астронома за различные количества пыли, окружающей места взрывов звезд. Поскольку исследователи больше узнают об источниках пыли, то могут получить дополнительные знания об истории Вселенной и о том, как различные звездные объекты в ней развиваются.