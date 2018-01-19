Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком

Ученые знают о пяти видах животных, обитающих на территории Африки и юга Азии, но среди них лидером стал белый гигант, стоящий на втором месте после слонов. Он весит почти 4 тонны и имеет устрашающий внешний вид благодаря огромному рогу. Вот только эти красавцы предпочитают питаться травой и не жаждут человеческой крови, а часть тела, вызывающая ужас, стала желанной добычей для охотников. Большие популяции зверей были безжалостно убиты, чтобы заполучить ценную кость, а также большие размеры спасают их от уничтожения хищниками. Носорог плохо видит и обожает длительный сон в дневное время, однако враги опасаются нападать на сильного противника, который может после пробуждения развить такую немыслимую скорость, что спастись от него невозможно. Твердая кожа защищает его, как броня, а во время бега он легко преодолевает 40 миль. Самые лучшие бегуны достигают только 15 миль, но еще особи могут затоптать обидчика своими ногами и зубами нанести смертельные раны.Древние люди кроме африканцев и азиатов не видели диковинных зверей, а потому они не упоминаются в преданиях христиан. Вместо них есть описания единорога, появившегося в Европе из арабских легенд. Там он носил на роге несколько слонов, после чего стал добычей птицы Рух, решившей проучить хвастуна. Римские императоры постоянно искали новые развлечения для народа, так что обратили внимание на этих соперников людей и привозили их для игр с африканских земель. Однако гладиаторы быстро умирали на арене после таких нападений, и зрелище не интересовало зрителей. Пришлось носорогам сражаться со слонами, ставшими достойными противниками сильным соперникам. Если им удавалось добраться до паха и всадить туда свое оружие, победа была обеспечена, так как в другой ситуации гиганты гибли под ногами своих врагов.После падения Рима о животных стали забывать, и они снова привлекли внимание общества в 1513 году. Тогда индийский раджа прислал одного красавца в дар португальскому монарху, после чего обрадованный человек устроили возле столицы страны поединок, аналогичный античным традициям. Толпы людей собрались, чтобы увидеть, как он будет мериться силой с аналогичным гигантом, но тот позорно покинул поле битвы, оставив лавры победителя нашему герою. Восхищенный мужеством животного король сразу подарил его папе римскому, благословившему моряков перед отплытием в Италию. Но сильный шторм стал причиной гибели корабля вместе с ценным грузом, после чего скульпторы решили сделать голову этого чуда природы, а на картинах Альбрехта Дюрера появился диковинный гибрид, долгие эпохи воспринимающийся, как настоящий аналог.Люди не называли носорогов богами в отличие от их собратьев, а потому редко упоминали о них в мифах. Непальцы считали их священными животными Вишну, но при этом умудрялись нападать на них при первой возможности. Король перед восхождением на престол должен был искупаться в их крови, а потому начиналась большая охота. Наследник атаковал носорогов, стараясь попасть в уязвимое место, после чего из жертвы вынимались внутренности, чтобы он мог погрузиться по пояс в живот, пока жрецы молились за нового правителя страны. Затем всех ждал пир с блюдами из мяса, взятого с конечности врага, но не всегда убийство проходило успешно. Однако это были мелочи по сравнению с массовым истреблением бедных зверей из-за целебных свойств их рога. Средневековые трактаты гласили, что кубки из кости способны показать владельцам козни недоброжелателей и вино кипело в них, если туда был брошен яд. До сих пор эта часть тела продается за большие деньги богатым клиентам, но самым популярным стал порошок, способный не только вернуть молодость, но и избавить человека от чумы и иных недугов, включая эпилепсию.На рынках Манилы и Сингапура цены колеблются до 20000 долларов, но зато средство быстро помогает мужчинам вернуть потенцию. Недаром носороги находятся под защитой, и охотиться на них запрещено, но никто не наказывает животное, убившее любопытного туриста. Оно не является агрессором, а чаще всего виновниками нападения становятся самки, защищающие потомство. Их можно понять, потому что во время брачных игр вместо ухаживаний они находят кавалера по запаху его помета, а дальше вынуждены сражаться за его внимание с соперницами. Беременность может длиться 18 месяцев, а потом 3-летние малыши все еще находятся под надзором матери.Перед атакой носорог предупреждает человека громким фырчаньем, после чего яростно набрасывается на любые объекты, находящиеся на его пути. В непальском городе Хетауду один красавец во время экскурсии заглянул даже в клинику, после чего жители стали преследовать его на машинах. Испуганная столь неласковым приемом особь понеслась, куда глаза глядят, и стала виновником многие смертей, после чего его с помощью слонов выпроводили на природу. Слепого собрата доставили в зоопарк после нападения жителей деревни, но он внезапно убил священника, после долгих лет отличного поведения. Мотивы так и остались загадкой для следователей, однако виновник был заключен на год в специальную клетку. Хотя среди животных тоже встречаются потенциальные преступники, умудряющиеся даже в таких местах уничтожать своих врагов. Индиец стал жертвой гиганта после того, как полез к нему доставать бумажного змея, а перед такими событиями летальный исход настиг ветеринара. Африканцы называют животных пожарниками, потому что они при виде огня сразу сбегаются к месту пожара и начинают затаптывать костры, но при этом могут нанести вред спящим туристам.