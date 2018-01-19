Apple начала продавать зубные щетки на своем сайте

Colgate выпущена «умная» зубная щетка типа Smart Electronic Toothbrush E1, обладающая встроенным искусственным интеллектом. В свою очередь устройство синхронизируется с современным приложением типа iOS Colgate Connect, а также часами Apple Watch, обеспечивая создание карты рта, консультируя пользователя по правильному уходу за зубами. В свою очередь компания Apple выступила эксклюзивным реселлером данного устройства.Новая зубная щетка осуществляет слежение за временем, которое пользователем затрачивается для чистки зубов, позволяя оптимизировать данный процесс. Colgate также были разработаны мотивирующие специальные игры для детей. Чем дольше дети чистят зубы, тем больше они могут собрать монеток.Данное устройство расценивается в $99. Представителями компании отмечается, что зубная щетка на одной зарядке работает до 10 дней.