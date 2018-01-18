Лайма Вайкуле показала снимки с отдыха на Гавайях
Кто куда, а Лайма Вайкуле отправилась отдыхать на Гавайские острова. И шлет оттуда своим поклонникам фото с красивыми видами.
Знаменитая Лайма выложила в своем Instagram недавние кадры с Гавайского отдыха. К сожалению, подписывать фотографии певица не стала, просто опубликовав три новых кадра, где она на фоне красивейших гор, а также, предположительно, карту своего путешествия.
Поклонники оценили и красивые виды, и всегда молодую Лайму. Вот только некоторым зрителям бросилось в глаза то, что певица не такая стройная, как обычно, а немного поправившаяся.
А вообще, настоящие поклонники певицы порадовались, что их кумир выкроила время, чтобы отдохнуть. И даже дали дельные советы отправляться в путешествие на вулканы через джунгли.
Знаменитая Лайма выложила в своем Instagram недавние кадры с Гавайского отдыха. К сожалению, подписывать фотографии певица не стала, просто опубликовав три новых кадра, где она на фоне красивейших гор, а также, предположительно, карту своего путешествия.
Поклонники оценили и красивые виды, и всегда молодую Лайму. Вот только некоторым зрителям бросилось в глаза то, что певица не такая стройная, как обычно, а немного поправившаяся.
А вообще, настоящие поклонники певицы порадовались, что их кумир выкроила время, чтобы отдохнуть. И даже дали дельные советы отправляться в путешествие на вулканы через джунгли.