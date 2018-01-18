АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Лайма Вайкуле показала снимки с отдыха на Гавайях
Кто куда, а Лайма Вайкуле отправилась отдыхать на Гавайские острова. И шлет оттуда своим поклонникам фото с красивыми видами.
Лайма Вайкуле показала снимки с отдыха на Гавайях


Знаменитая Лайма выложила в своем Instagram недавние кадры с Гавайского отдыха. К сожалению, подписывать фотографии певица не стала, просто опубликовав три новых кадра, где она на фоне красивейших гор, а также, предположительно, карту своего путешествия.

Поклонники оценили и красивые виды, и всегда молодую Лайму. Вот только некоторым зрителям бросилось в глаза то, что певица не такая стройная, как обычно, а немного поправившаяся.

А вообще, настоящие поклонники певицы порадовались, что их кумир выкроила время, чтобы отдохнуть. И даже дали дельные советы отправляться в путешествие на вулканы через джунгли.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости