Лайма Вайкуле показала снимки с отдыха на Гавайях

Знаменитая Лайма выложила в своем Instagram недавние кадры с Гавайского отдыха. К сожалению, подписывать фотографии певица не стала, просто опубликовав три новых кадра, где она на фоне красивейших гор, а также, предположительно, карту своего путешествия.Поклонники оценили и красивые виды, и всегда молодую Лайму. Вот только некоторым зрителям бросилось в глаза то, что певица не такая стройная, как обычно, а немного поправившаяся.А вообще, настоящие поклонники певицы порадовались, что их кумир выкроила время, чтобы отдохнуть. И даже дали дельные советы отправляться в путешествие на вулканы через джунгли.