Ученые: В 2021 году из-за инверсии полюсов произойдет конец света
Ученые: В 2021 году инверсия полюсов приведет к концу света.
Планете неоднократно предрекали погибель по самым разным причинам. Так, в ближайшие годы Землю ждет очередной конец.
Одна из причин возможной катастрофы – смещение магнитных полюсов нашей планеты. По прогнозам ученых, совсем скоро полюса Северный и Южный в буквальном смысле поменяются местами, а магнитный полюс ослабеет.
Прогнозы о таком сценарии конца света содержатся в пророчествах разных времен и народов – от шумеров и майя до Нострадамуса.
Процесс инверсии – не новинка для планеты, в последний раз такое случалось почти 800 тысяч лет назад. Приблизительным периодом предполагаемой инверсии полюсов нашего времени исследователи считают 2021 год.
Однако, по мнению ученых, нельзя говорить о непременно негативных последствиях инверсии. Точного ответа, каков был ее результат в древние времена, нет, потому вполне возможно, что увеличится активность вулканов, произойдут сбои электроснабжения.
Планете неоднократно предрекали погибель по самым разным причинам. Так, в ближайшие годы Землю ждет очередной конец.
Одна из причин возможной катастрофы – смещение магнитных полюсов нашей планеты. По прогнозам ученых, совсем скоро полюса Северный и Южный в буквальном смысле поменяются местами, а магнитный полюс ослабеет.
Прогнозы о таком сценарии конца света содержатся в пророчествах разных времен и народов – от шумеров и майя до Нострадамуса.
Процесс инверсии – не новинка для планеты, в последний раз такое случалось почти 800 тысяч лет назад. Приблизительным периодом предполагаемой инверсии полюсов нашего времени исследователи считают 2021 год.
Однако, по мнению ученых, нельзя говорить о непременно негативных последствиях инверсии. Точного ответа, каков был ее результат в древние времена, нет, потому вполне возможно, что увеличится активность вулканов, произойдут сбои электроснабжения.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 20:37