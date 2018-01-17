АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

Ученые: Соль приводит к слабоумию
В известном научном журнале Nature Neuroscience была опубликована статья, в которой говорится о том, что употребление соли зачастую приводит к слабоумию.

К такому выводу генетики пришли из-за свойств соли, которые стимулируют размножению клеток, препятствующих производству окиси азота. Дело в том, что окись азота является важнейшей молекулой для правильного функционирования мозга и сердца.

В Корнеллском Университете ученые провели исследование, которое помогло получить данные, ярко показывающие, что кишечник тесно связан с работой мозга. Неправильное питание негативно влияет на микросусуды, что приводит к ускоренному слабоумию.
Ученые: Соль приводит к слабоумию

В последнее время ученые все чаще обращаются к проблеме чрезмерного употребления соли, так как соленная пища приводит к деменции и другим видам слабоумия. Причем эти болезни могут настигнуть людей, не зависимо от их возраста.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости