Ученые: Соль приводит к слабоумию

К такому выводу генетики пришли из-за свойств соли, которые стимулируют размножению клеток, препятствующих производству окиси азота. Дело в том, что окись азота является важнейшей молекулой для правильного функционирования мозга и сердца.В Корнеллском Университете ученые провели исследование, которое помогло получить данные, ярко показывающие, что кишечник тесно связан с работой мозга. Неправильное питание негативно влияет на микросусуды, что приводит к ускоренному слабоумию.В последнее время ученые все чаще обращаются к проблеме чрезмерного употребления соли, так как соленная пища приводит к деменции и другим видам слабоумия. Причем эти болезни могут настигнуть людей, не зависимо от их возраста.