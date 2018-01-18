Черные дыры вместе с пульсарами и иными объектами стали опасными красавцами во Вселенной – Ученые

Солнце стало самым главным виновником жизни и смерти человечества, однако система не способна существовать без своего сердца, напоминающего огромный ядерный реактор, наполненный энергией. Высокая температура поверхности заставляет горячий газ не только кипеть на поверхности, но и вырываться в космическое пространство, неся с собою большое количество радиации. Магнитное поле планеты защищает людей от катастрофы, но в будущем звезда может стать белым карликом, и если до того момента не проглотит Землю, то лишит ее света и тепла.Кометы всегда назывались бродягами на просторах Вселенной, хотя они прекрасно выглядят благодаря своим хвостам. Ученые считают, что благодаря этим объектам на земной поверхности возникли первые формы жизни, потому что они после столкновения с нею принесли воду вместе с иными компонентами. Однако сегодня они несут угрозу для людей. Также это относится к астероидам, представляющим собою обломки умершей планеты. Они имеют неправильные формы без атмосферы, однако могут быть окружены спутниками. При столкновении с 3-километровым гигантом все формы жизни прекратят свое существование, что уже случилось в древности с динозаврами.Гибель сверхновой всегда была захватывающим зрелищем, потому что, тогда происходит выброс ее верхних слоев вместе с радиацией. Такой взрыв может сразу погубить все живое, однако мудрая Вселенная предусмотрела последствия космического хаоса и внесла свои коррективы. Новые элементы становятся основой для жизни, так что кальций вместе с воздухом и железом, необходимые для организма, можно считать подарком умершей звезды.Самыми загадочными объектами продолжают оставаться черные дыры, внутри которых не времени и пространства. Они не пропускают свет и могут затянуть любой предмет, преступивший допустимые границы. Пока эксперты исследуют их природу, пытаясь понять, что находится внутри космических красавцев, а также обращают внимание на действия пульсаров. После сжатия ядра умершей звезды они имеют миниатюрные размеры, однако радиация в несколько раз превышает солнечный аналог.Застывшие облака газа вместе с пылью образуют туманности, в которых есть все важные элементы для создания новых небесных тел. Они отделены от Земли тысячами световых лет, но при этом считаются самыми огромными и прекрасными творениями космоса. Не стоит забывать о квазарах, тоже ставших опасными соседями в нашей галактике из-за огромного количества выделяемой энергии и скорости движения. Ученые называют их окнами прошлого. Свет некоторых объектов попал на нашу планету через миллион лет, а многие их них уже стали историей в летописи Вселенной. По сравнению с таким величием человек выглядит песчинкой, которой хочется прикоснуться к ее тайнам. Возможно, в будущем землянам удастся не только найти новые галактики, что уже происходит после открытий астрономов, но и сохранить свое место в истории эволюции.