Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено

После повышения температуры в тропиках водные ресурсы высохнут, и земля станет непригодной для посадки урожая. Также исчезнут многие острова и прибрежные территории, не говоря уже о представителях флоры и фауны. Голодные мигранты оккупируют север Канады вместе с Исландией и Россией, но в это время только 20% населения выживет в таких условиях. В 2006 году британец рассказал журналистам свои выводы во время интервью, и не стал церемониться в прогнозах, относящихся к концу 21века. Только часть спасенных лиц будут вынуждены осваивать Арктику, потому что на остальной территории будет невозможно жить 10000 лет. Однако 40 лет назад будущее планеты не казалось ему столь печальным, потому что она является единым организмом, способным восстанавливаться после нанесенного ущерба.Такие выводы Лавлок сделал после работы в NASA, куда был приглашен в 60-х годах. Ученый занимался поисками внеземной жизни вместе со своими коллегами, особое внимание, обращая на Марс и Венеру. Однако анализ атмосферы Красной планеты показал, что в ней углекислый газ на 23% превышает земной аналог, так что здесь не могут выжить любые организмы. Возможно, раньше она действительно была плодородным оазисом, как и другие объекты, но сейчас достигнутое равновесие в химическом составе предусматривает энергетический покой. Земля в таком вопросе дисгармонична, что позволяет поддерживать эволюцию биологических видов создавать для их выживания комфортные климатические условия. Затем британец создал свою теорию, назвав ее именем богини Геи. Это сравнение было уместным, потому что планета действительно своими уникальными процессами напоминала сказочное чудо, поддерживающее их в состоянии полной стабильности. Активность живых организмов позволяет сохранить его на протяжении почти четырех миллиардов лет.Любые виды организмов, которые неблагоприятно действуют на окружающую среду, изгоняются из нее, как слабые потомки эволюции. Самыми главными героями являются одноклеточные виды, куда входят бактерии вместе с грибами и дрожжами. Именно эти трудолюбивые создания природы помогают насыщать воздух кислородом и поддерживают обитателей морских глубин, а также не оставляют без внимания Северный полюс. Незримые помощники превратили планету в подобие многослойной матрешки, где есть биосфера, сменяющаяся биоценозом и организмами с органами и клетками.Такие выводы ученого породили массовые дискуссии во время встречи с коллегами и вызвали негодование людей. Особенно возмущались американцы, потому что вместо поиска космической жизни британец подорвал проект агентства, куда был приглашен. Однако экологи восторженно приняли полученную информацию и встретили нашего героя с распростертыми объятиями. Он охотно присоединился к защитникам природы и назвал себя независимым экспертом, свободным от ограничений мировых компаний. Затем критики были вынуждены замолчать, так как безумные идеи собрата стали сбываться и получили реальное подтверждение. Пока светила науки с пеной у рта доказывали свои версии, связанные с дальнейшей судьбой серы, ученый пояснил, что она не превращается в сероводород после возвращения из глубин Мирового океана, попадая туда вместе с почвой. Данный процесс связан с микроорганизмами, после чего исследования показали, как летучая жидкость с неприятным запахом понимается в атмосферные слои после разложения водорослей.Затем специалист нашел в воздухе вещества, куда входил хлор вместе с фтором. Эти продукты человеческой деятельности разрушали слой озона. Он был первым человеком, упоминающим парниковый эффект и глобальное потепление, но сам видел в таких катастрофах желание планеты избавиться от людей, посягнувших на ее собственность. В 2004 году Лавлок заговорил об атоме, способном в мирных целях защитить население от экологических бедствий. Он аргументировал свои действия ошибочными взглядами людей на данный вид энергии. Ядерные отходы британец считал лишь способом усилить природные богатства, но при этом дикие животные вместе с растениями не видят опасности в радиации, так как больший риск погибнуть они получают из-за действий людей и их домашних питомцев. Потому нужно бояться двуногих собратьев с их технологическим прогрессом, что уже прекрасно поняла планета. Она начинает постепенно избавляться от таких жильцов, а потому времени на раздумья у них почти не осталось. Стоит отметить, что этот человек является единственным гением науки, чьи прогнозы всегда воплощаются в действительность, а потому к его словам стоит прислушаться, пока еще не поздно.