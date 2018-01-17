Приложение Natural Cycles обвинили в нежелательных беременностях

Программой, позволяющей определить наиболее благоприятные дни для занятий незащищенным сексом, пользуются около полумиллиона женщин во всем мире, информирует "Вести.Ru". Однако шведские врачи считают, что именно некорректные советы Natural Cycles способствовали появлению беременности.Создатели программы парируют, указывая, что ни один контрацептив не надежный на 100%. Указанные случаи составляют порядка 5,5%, что соответствует пороговому значению риска забеременеть, о котором сообщали инженеры Natural Cycles. Суть программного алгоритма заключается в сканировании температуры женщины в период месячных, что позволяет высчитать безопасные дни для незащищенных половых контактов.