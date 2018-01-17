Искусственный интеллект поможет предотвращать внезапную смерть в больницах США
Разработанная концепция под названием Wave Clinical Platform сможет анализировать физиологические показатели больных в американских клиниках. В случае, если состояние пациентов начнет быстро ухудшаться, специальные алгоритмы мгновенно оповестят врачей.
Компания ExcelMedical в США теперь может беспрепятственно использовать свои алгоритмы, чтобы предупреждать кризисные состояния пациентов местных больниц. Для этого им наконец удалось получить официальное разрешение. Wave Clinical Platform пока что считается единственной технологией, которая прогнозирует возможную смерть человека.
Искусственный интеллект способен постоянно записывать физиологические показатели больного и может оповестить о появлении опасного состояния буквально за 6 часов до его возникновения. Систему свободно можно подключить к базе данных или приложению смартфона. В дальнейшем ИИ хотят приспособить для частного использования.
Компания ExcelMedical в США теперь может беспрепятственно использовать свои алгоритмы, чтобы предупреждать кризисные состояния пациентов местных больниц. Для этого им наконец удалось получить официальное разрешение. Wave Clinical Platform пока что считается единственной технологией, которая прогнозирует возможную смерть человека.
Искусственный интеллект способен постоянно записывать физиологические показатели больного и может оповестить о появлении опасного состояния буквально за 6 часов до его возникновения. Систему свободно можно подключить к базе данных или приложению смартфона. В дальнейшем ИИ хотят приспособить для частного использования.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00