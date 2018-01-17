Искусственный интеллект поможет предотвращать внезапную смерть в больницах США

Компания ExcelMedical в США теперь может беспрепятственно использовать свои алгоритмы, чтобы предупреждать кризисные состояния пациентов местных больниц. Для этого им наконец удалось получить официальное разрешение. Wave Clinical Platform пока что считается единственной технологией, которая прогнозирует возможную смерть человека.Искусственный интеллект способен постоянно записывать физиологические показатели больного и может оповестить о появлении опасного состояния буквально за 6 часов до его возникновения. Систему свободно можно подключить к базе данных или приложению смартфона. В дальнейшем ИИ хотят приспособить для частного использования.