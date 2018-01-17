Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные сигналы для связи с инопланетянами

Ученые акцентировали внимание на том, что до сих пор усилия по обнаружению инопланетной жизни приходили в основном от прослушивания и радиовещания различных типов радиоволн. Логика проста: мы предполагаем, что если инопланетяне действительно существуют, они разработают электромагнитную технологию, которая будет работать аналогично нашей собственной. По этой причине наши постоянные трансляции во Вселенной должны будут в конечном итоге натолкнуться на кого-то, кто может понять их, настроив свои радиостанции на правильную частоту.Однако в этом предположении есть две основные проблемы.Во-первых, радиоволны имеют ограниченную скорость движения. Прошло всего несколько сотен лет с тех пор, как ученые впервые выяснили, как отправлять и получать радиопередачи в любом контексте, и только в конце 1930-х начали трансляцию этих передач в космос. Радиопередачи с Земли транслировались в космос, но до сих пор им удалось обойтись всего лишь в восьмидесяти световых годах от нас, что, по-большому счету, не очень далеко. Для тех, кто находится на расстоянии более восьмидесяти световых лет, наша планета похожа на ту же тихую необитаемую скалу, как и на другую.Некоторые вещи требуют времени, что может объяснить, почему мы еще не слышали от инопланетян.Вторая проблема с традиционными ожиданиями в отношении межзвездной коммуникации заключается в ожидании того, что инопланетяне разработали технологию, совместимую с нашей. Одна из теорий молчания инопланетян заключается в том, что они могут жить под водой, погребены под толстой коркой льда, и поэтому никогда бы даже не пытались исследовать звезды. Точно так же это может означать, что инопланетная раса никогда не будет развивать радиотехнику, поскольку получение электромагнита для работы в воде, поскольку это является сложным заданием.С большой долей вероятности ученые считают, что нечего надеяться на существование разумной жизни во Вселенной, похожей на земную. Так как если они и обитают где-то на чужих мирах, они могут настолько кардинально от нас отличаться, что общение с ними станет невозможным.