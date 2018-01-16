Неожиданное генное открытие может поспособствовать появлению новых методов лечения диабета

В последнем исследовании ведущий автор профессор Морта Корбонитс из Исследовательского института Уильяма Харви Лондонского университета королевы Марии (QMUL) с коллегами изучили уникальную семью, некоторые представители которой страдают диабетом, тогда как остальные имеют инсулиномы или инсулин-продуцирующие опухоли в поджелудочной железе.По словам ученых, в таком различии состояний членов одной семьи виновата мутация одного гена.Анализируя геномы семьи, исследователи с удивлением обнаружили мутацию в гене MAFA, которая присутствовала у всех представителей семьи. Ген MAFA обычно регулирует продуцирование инсулина в бета-клетках. Мутация в этом гене приводит к образованию аномального белка MAFA, который, по-видимому, более распространен в бета-клетках, чем обычные белки MAFA.В целом, результаты показывают, что мутация в гене MAFA может быть причиной как высокого, так и низкого уровня сахара в крови, но пока неизвестно, как именно мутация вызывает такие состояния.Полученные данные, которые должны быть опубликованы в Трудах Национальной академии наук, представляют собой первый случай, когда мутация гена MAFA была связана с заболеванием. Ученые полагают, что исследование проложит путь для новых методов лечения общих и редких форм диабета.