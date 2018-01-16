Пермские власти планируют выделить материальную помощь пострадавшим от резни в школе

В данном случае речь ведётся в отношении драки, непосредственно в которой были задействованы ножи, а также прочие виды холодного оружия. Данная информация передана Людмилой Гаджиевой, занимающей пост главы пермского Департамента образования.В свою очередь Людмила Гаджиева отмечает, что материальную помощь окажут в данном случае всем семьям пострадавших. Чиновником отмечается, что на сегодняшний день проводится процесс подготовки требуемых для этого бумаг, а также документов. По словам Гаджиевой пермские действующие власти постараются подготовку провести максимально быстро.