Пермские власти планируют выделить материальную помощь пострадавшим от резни в школе
Действующие власти Перьми планируют из имеющегося бюджета выделить материальную помощь семьям всех пострадавших в результате случившегося инцидента в местной пермской школе.
В данном случае речь ведётся в отношении драки, непосредственно в которой были задействованы ножи, а также прочие виды холодного оружия. Данная информация передана Людмилой Гаджиевой, занимающей пост главы пермского Департамента образования.
В свою очередь Людмила Гаджиева отмечает, что материальную помощь окажут в данном случае всем семьям пострадавших. Чиновником отмечается, что на сегодняшний день проводится процесс подготовки требуемых для этого бумаг, а также документов. По словам Гаджиевой пермские действующие власти постараются подготовку провести максимально быстро.
В данном случае речь ведётся в отношении драки, непосредственно в которой были задействованы ножи, а также прочие виды холодного оружия. Данная информация передана Людмилой Гаджиевой, занимающей пост главы пермского Департамента образования.
В свою очередь Людмила Гаджиева отмечает, что материальную помощь окажут в данном случае всем семьям пострадавших. Чиновником отмечается, что на сегодняшний день проводится процесс подготовки требуемых для этого бумаг, а также документов. По словам Гаджиевой пермские действующие власти постараются подготовку провести максимально быстро.
Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30