32-летняя модель Ирина Шейк выглядит моложе своих лет

Внешний вид модели всегда выглядит безукоризненно не только на снимках, сделанных профессиональными фотографами, но и на снимках из своего домашнего архива. На данный момент знаменитость проводит время на Мальдивах на заслуженном отдыхе после тяжелых трудовых будней. Даже в отпуске девушка не забывает напоминать о себе, публикуя время от времени новые кадры из своей райской жизни. Вот и недавно Шейк выложила снимок, на котором она позирует без макияжа. Внимательные поклонники старательно пытались рассмотреть морщины на ее лице или найти хоть какие-то изъяны, но это было напрасно. Внешний вид модели и природная красота безупречна и им пришлось только констатировать факт, что выглядит Ирина как юная девушка.Поклонники наперебой начали осыпать свою любимицу комплиментами и признаниями в любви. Они писали, что Шейк сногсшибательна, безумно красива и естественна, а лицо девушки свежо и молодо выглядит. Ко всему прочему, фанаты обратили внимание на кольцо, которое красуется на ее безымянном пальчике и предположили, что возможно модель с избранником Брэдли Купером провели церемонию бракосочетания на Мальдивах.