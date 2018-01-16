Инженеры научили беспилотники следовать за движущимися объектами

Ученые планировали научить дрон двигаться за виртуальной целью, которая задает координаты движения в пространстве. Беспилотник, получая нужные пространственные координаты, выбирает правильную траекторию полета, чтобы не столкнуться в пути с другими аппаратами, информирует портал издания "Наука в Сибири".Дальность до лидера проверяется лазерным лучом или при помощи камеры. Кроме того в расчеты берется угол полета, как и при построении обычных самолетов, летящих в группе. Инженеры создали алгоритм, позволяющий квадрокоптеру взлетать и садиться, а также следовать маршруту при наличии помех.