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Инженеры научили беспилотники следовать за движущимися объектами
Инженеры ИАиЭ СО РАН создали программу, позволяющую беспилотникам следовать за движущимися объектами. Теперь дрон способен летать в составе группы, следуя за лидером.

Инженеры научили беспилотники следовать за движущимися объектами


Ученые планировали научить дрон двигаться за виртуальной целью, которая задает координаты движения в пространстве. Беспилотник, получая нужные пространственные координаты, выбирает правильную траекторию полета, чтобы не столкнуться в пути с другими аппаратами, информирует портал издания "Наука в Сибири".

Дальность до лидера проверяется лазерным лучом или при помощи камеры. Кроме того в расчеты берется угол полета, как и при построении обычных самолетов, летящих в группе. Инженеры создали алгоритм, позволяющий квадрокоптеру взлетать и садиться, а также следовать маршруту при наличии помех.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:30
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