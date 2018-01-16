Эксперты рассказали про вред для здоровья от чая в пакетиках

Давно уже известен способ, который позволяет избежать необходимости проводить время за завариванием чая, большинство покупателей сегодня его приобретают в пакетиках. Так значительно проще, хотя бывает и дороже. Но есть другая сторона обстоятельств, связанная не только переплатой за популярный продукт.В составе бумажных пакетиков часто содержится эпихлоргидрин, который находит применение в качестве пестицида. Опасность его повышается при взаимодействии с водой, а частое употребление приводит к бесплодию, так же возникают осложнения иммунной системы и опасность раковых заболеваний. Источник сообщений woman.rambler.Форма пирамид придает чайным пакетикам более приятную текстуру, но материал изготовления обычный нейлон пищевого назначения, а бывает и просто пластик. Наиболее активно токсичные вещества проявляются негативным влиянием на здоровье, при использовании пакетиков несколько раз. Так же такой эффект проявляется когда такой вид чая использовать постоянно. Даже если пакетик изготавливают из бумаги, внешняя белизна достигается обработкой хлором, что не может положительно сказаться на здоровье.Можно добавить, что чай перед упаковкой не проходит предварительную обработку промыванием, соответственно весь состав вредных веществ, применяемых для обработки листьев, как и вся пыль, достаются потребителю в чашке.