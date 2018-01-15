Ученые наконец разгадали таинственную древнюю эпидемию, убившую ацтеков Мексики

В 1545 году бедствие постигло ацтекскую нацию Мексики. У них стали стремительно развиваться высокая температура с лихорадкой и головными болями, вскоре начинали кровоточить глаза, рот и нос. Через три-четыре дня инфицированные умирали. В течение пяти лет в результате эпидемии, которую местные жители назвали «cocoliztli» (что на ацтекском наречии значит «язвительность») скончалось 15 миллионов человек - примерно 80% населения. Над происхождением таинственной эпидемии ученые умы бьются вот уже 500 лет.Новые исследования позволили ученым исключить оспу, корь, свинку и грипп, как подозреваемые, остановившись на тифоидной «кишечной лихорадке», доказательства которой было обнаружено на ДНК с зубов давно умерших жертв.«В 1545-1550 годах таинственная «cocoliztli» была одной из многих эпидемий, повлиявших на Мексику после прибытия европейцев. Однако она была самой разрушительной и привела к колоссальному числу человеческих потерь. Причина этой эпидемии обсуждалась историками более века, и теперь мы можем предоставить прямые доказательства посредством использования древней ДНК, чтобы внести свой вклад в давний исторический вопрос », - сказал Ашильд Вагене из Университета Тюбинген в Германии.Анализируя ДНК, извлеченную из 29 скелетов, захороненных на кладбище cocoliztli, ученые обнаружили следы бактерии сальмонеллы энтериты, разновидности Paratyphi C. Известно, что он вызывает энтеральную лихорадку, примером которой является брюшной тиф. Исследователи считают, что многие штаммы сальмонеллы распространились через зараженную пищу или воду и, возможно, отправились в Мексику с домашними животными, привезенными испанцами.Вспышка cocoliztli считается одной из самых смертоносных эпидемий в истории человечества, приближаясь к бубонной чуме «Черной смерти», которая в 14 веке скосила около 25 миллионов человек в Западной Европе - около половины населения региона. Европейские колонизаторы распространяли болезнь, прибыв в Новый Свет, в результате чего от микроба пострадали местные жители, никогда не встречавшие до этого подобное, поэтому не имели иммунитета.