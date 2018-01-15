Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами

В 90-х годах во время исследования индонезийских пещер ученый Кастильо заметил необычное нагромождение камней, среди которых находился один рукотворный аналог. Его поверхность покрывали загадочные символы, изображающие светило вместе со звездами и указателями космических направлений. После изучения находки эксперты сделали выводы, что она напоминает современную карту неба, а также нашли аналогичный диск из золота на борту Pioneer. Предмет был сделан в глубокой древности, вот только он показывает чужую галактику с планетами, расположившимися иначе, чем в Солнечной системе. Также возле электроприборов он показывает свойства магнита, но кто мог создать это чудо на Земле, имея глубокие знания астрономии? Это могли сделать только жители космоса, которые оставили свой след в истории людей.Раскопки на территории древней Месопотамии принесли археологам сюрприз в виде скульптур, сделанных за тысячу лет до возникновения цивилизации шумеров. Они все показывают черты рептилоидов разных полов, имеющих свои позы. Удлиненные головы с глазами змеи дополнены чертами лиц, напоминающих ящеров. Никто не знает, кто жил в этом месте до прихода людей и как было воздано культурное наследие. Пока есть версия о гибридных существах, живших рядом с древними народами, которые сохранили традиции внеземной расы и увековечили их в камне.Во многих легендах разных народов упоминаются небесные боги, которые принесли людям свои знания. Ануннаки прилетали на своих необычных кораблях и были запечатлены на многих раритетах искусства. Есть гравюры космодрома в джунглях вместе с чертежами виманов и фигурами самих внеземных гостей. Махабхарата подробно описывает легендарную битву, когда герои бились с богами в небесах. Тогда правитель, похороненный в гробнице Пакал, успешно выполнял сложные пируэты на аппарате гуманоидов, после чего он был запечатлен на его надгробье.В 60-х годах супружеская пара ученые посетила Папуа-Новую Гвинею и была почетными гостями племени пигмеев. Старейшины в честь такого события решили преподнести европейцам загадочные артефакты, которые были переданы предками. Бюст пришельца с вытянутой головой и огромными глазами был дополнен кораблем, напоминающим птицу. Все предметы были сделаны из камня, однако аборигены не знали технологий, позволяющих создавать такие изображения. Возможно, их принесли сюда путешественники во времени, или оставили на память владельцы после оказанного гостеприимства. Ученые даже не пытаются спорить по такому поводу, потому что ответы затерялись в глубине веков.Когда туристы попадают в музей Каира, им сразу бросается в глаза огромная пластина с лопастями, созданная 5000 лет назад. Функции необычного устройства неизвестны, но многие исследователи считают диск Сабу результатом продвинутых технологий, которых тогда в Египте просто не могло существовать. Он сделан из прочного камня, но при этом отличается необычайной тонкостью. Возможно, эта часть служила машине, освещающей пирамиды, или осталась от корабля инопланетян, учивших население строительству конструкций. Также ученые до сих пор ищут ответ, как она могла оказаться в гробнице наследника фараона Аджиб.Однако эта страна не является единственным местом, где были найдены образцы внеземных технологий. В Южной Америке ученые были поражены видом золотых предметов, которым 1000 лет. Они похожи на самолеты, имеющие черты птиц и животных. Но также артефакты имеют крылья со всеми механизмами для посадки. Древние истребители отлично вели себя во время полета, что было доказано на практике после создания модели. Так что уже не было сомнений в посещениях гуманоидов, оставивших людям конструкции летательных аппаратов, использующихся на их планете.В Калифорнии владелец магазина камней во время прогулки по горам Косо наткнулся на необычный предмет, являющийся древним механизмом. Он был похож на свечу зажигания машины, а анализ с помощью рентгена показал, что внутри имелись медные кольца со стальной пружиной и магнитным стрежнем с непонятным порошком. Оказалось, что окаменелость пролежала 500000 лет, так что могла остаться после ремонта НЛО и полностью развенчала теорию о человечестве, как единственной цивилизации во Вселенной.Индийские ученые обнаружили подземные пещеры в штате Чхаттисгарх, где были уникальные наскальные рисунки. Их возраст – 10000 лет, но в сюжетах показаны существа в скафандрах с необычными предметами в руках, а дальше можно увидеть НЛО, стоящий на земле. Художники запечатлели событие, когда они прибыли сюда, чтобы забрать с собою людей. Потом жертв внеземных гостей никто больше не видел, а вышеописанные вещи оказались энергетическими хлыстами, с помощью которых можно было покорить сопротивляющуюся жертву. Власти страны даже не сомневались в реальности инцидента, так что решили привлечь к исследованиям сотрудников НАСА.