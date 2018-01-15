Не верь глазам своим: Самые необычные музеи мира отображают креативное мышление их создателей

В Петербурге есть музей, посвященный сновидениям Зигмунда Фрейда. До сих пор специалисты не могут пояснить, почему человек должен спать определенное количество часов в сутки, связывая эти показатели с физиологией. Однако предки верили, что во время отдыха его душа общается с незримыми силами и способна путешествовать между мирами. Сам ученый считал данный процесс путем к бессознательному, аргументируя свои доводы примерами из жизни великих гениев. Они под впечатлением увиденных картин создавали новые открытия, а сам шедевр авторов просто создает атмосферу, позволяющую посетителям побыть наедине с собой. Первый зал покажет экспозицию, посвященную жизни и работе нашего героя, а новое помещение стирает грани между реальностью и сном. В нем есть множество фото из личной коллекции психоаналитика с иными зрительными образами, помогающими воспринять столь необычное состояние души.Японцы гордятся музеем снежинок, расположившимся на Хоккайдо. Накай Укитиро всю свою жизнь изучал это чудо природы, на 95% состоящее из воздуха. Потому скорость падения зимних творений маленькая и позволяет им кружиться, как бабочки, пока люди наслаждаются таким зрелищем. Все они имеют четкие формы, не дублирующие друг друга, а с помощью техники можно сделать отличные снимки пушистых красавиц, которые можно увидеть лишь в этом месте. Экспозиция находится в снежной пещере, где достаточно прохладно, а гости рассматривают причудливые экспонаты во время похода по лестнице. Прекрасные интерьеры подчеркивают необычность творения автора, переносящего всех во дворец Снежной королевы.Тамбовский патологоанатом Юрий Щукин открыл необычный музей греха, в котором собрал останки лиц, при жизни подверженных алкоголизму, наркомании и другим вредным привычкам. В 700 емкостях находятся эмбрионы вместе с конечностями и органами, которые сначала были достоянием медиков. Однако они решили показать последствия людям, чтобы они могли научиться на примере мертвецов не повторять их путь. Путеводитель в виде головы ведьмы подробно описывает каждую историю жизни индивидуумов, имевших смертные грехи и пагубные пристрастия. Здесь хранится палец любовника, отрубленный мужем, после возвращения домой, а дальше почка показывает, чем может обернуться детское любопытство школьника, выстрелившего в своего сверстника. Кроме таких диковинок можно увидеть старинные медицинские книги и коллекцию, посвященную деятельности архиепископа Луки.Немецкий город Кюрице приглашает посетить музей лжи, основанный Райнхардом Цабка. В нем находятся поддельные раритеты, которые невозможно отличить от настоящих изделий. Само здание тоже внешне поражает древними стенами, хотя оно создано недавно, а дальше туристы могут оценить вкус чая, сделанного в виде средневекового эликсира молодости, и выплюнуть кусок торта из пластика. Дальше всех ждут самые необычные вещи, включая даже усы Гитлера, так что скучать в нем не придется никому. В Гааге можно побывать в тюрьме и увидеть все орудия пыток, начиная с древних времен. Экскурсии проводятся ночью, так что гостей ждет всплеск адреналина, когда вокруг раздаются незримые крики жертв палачей, а также многие испытывают радость, что такие кошмары остались в прошлом.Стокгольм еще в 50-х годах открыл музей танца, где собраны уникальные коллекции старинных вещей. Гости могут узнать историю мировой хореографии и познакомиться с национальными изюминками населения планеты. Здесь часто выступают лучшие артисты, а концерты оставляют море позитива после посещения необычного здания. Последним интригующим уголком мира стал венгерский аналог кондитера Кароя Сабо, где все экспонаты сделаны из марципана. Огромные предметы декора, сменяются сладкими картинами и скульптурами, а люди могут потом побывать в цехах и увидеть процесс приготовления сладостей, после чего купить много сувениров на память.