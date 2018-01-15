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Очевидцы рассказывают, что Ольга Бузова устраивает заплывы в Таиланде в состоянии опьянения
Сейчас знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова находится в Таиланде, где отдыхает после утомительного рабочего сезона. А очевидцы говорят, что звезда "Дома-2" встречается им в трезвом виде крайне редко.

Несколько дней назад, отработав все новогодние корпоративы, Бузова отправилась на остров Пхукет, где её дожидалась собственная вилла. 2017 год стал тяжёлым для неё как в плане плотного рабочего графика, так и из-за трудностей в личной жизни. Ольга решила на некоторое время забыть все невзгоды и насладиться отдыхом.

Очевидцы рассказывают, что Ольга Бузова устраивает заплывы в Таиланде в состоянии опьянения

Певица не забывает про Instagram и своих подписчиков, для которых выкладывает фото и видео с жарких краёв. Интернет-пользователи заметили, что лицо Ольги выглядит одутловатым, и сразу же подумали о злоупотреблении спиртными напитками.

А тут ещё очевидцы рассказывают, что серьёзно выпивает и даже устраивает заплывы, не боясь в таком состоянии утонуть. Впрочем, многие пользуются шансом, чтобы сделать совместные фото со звездой отечественного шоу-бизнеса.

Стоит напомнить, что 20 января Ольге Бузовой исполнится 32 года. День рождения телезвезда отпразднует в Таиланде, а компанию ей составят друзья и родственники.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:52
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