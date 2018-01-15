Ученые: Музыка и здоровый перекус в поддержании бодрости заменят кофеин

Ученые не советуют задерживать свой взгляд на экране ПК очень долго. Это приводит к сонливости, создаёт в глазах неприятные ощущения. Для исключения этого нужно чаще смотреть вдаль, моргать, использовать современные мониторы. Пополнить запасы энергии и поднять в крови уровень сахара поможет перекус здоровой едой (хумус, авокадо, шпинат, чечевица). По мнению экспертов, большую роль в поддержании требуемой энергии отыгрывает количество выпитой воды, время, проведенное человеком на солнечном свете, глубокое дыхание во время работы, энергичные движения, осуществляемые под активную музыку.Также организму нужно давать время на отдых. Послеобеденный сон улучшает остроту ума и концентрацию.