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Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
В Австрии стало известно имя самой лучшей сексуальной дальнобойщицы во всем мире. Ей оказалась Блейз Уильямсиз, которой 26 лет.

Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы


В Австрии вызвало большое удивление необычное занятие 26- летней очень красивой девушки. В свое время выбор девушки пал на мужскую профессию, а именно перевозка грузов на дальние расстояния. Корреспонденты и сослуживцы единогласно назвали ее самой соблазнительной дальнобойщицей во всем мире. Девушка помимо вождения своей большегрузной машины ко всему снимается в разнообразных глянцевых изданиях. Блейз занимается фотосессиями для своего досуга, то есть для развлечения. Главной и важной своей работой она все-таки считает перевозки.

Девушка как-то призналась, что росла в семье, где родители занимались мойкой машин. Немного погодя красотка решила получить водительское удостоверение на все категории, успешно с этим справилась и оказалась за рулем грузовой машины.

Сильная половина человечества с опаской относится к водителю женского пола и даже несмотря на то, что у Блейз уже богатый опыт. Будем надеяться, что такое неофициальное звание положительно скажется на ее основной работе и мужчины изменят свое мнение.
Общество
Добавил: Кристина Вчера, 23:43
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