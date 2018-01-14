Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы

В Австрии вызвало большое удивление необычное занятие 26- летней очень красивой девушки. В свое время выбор девушки пал на мужскую профессию, а именно перевозка грузов на дальние расстояния. Корреспонденты и сослуживцы единогласно назвали ее самой соблазнительной дальнобойщицей во всем мире. Девушка помимо вождения своей большегрузной машины ко всему снимается в разнообразных глянцевых изданиях. Блейз занимается фотосессиями для своего досуга, то есть для развлечения. Главной и важной своей работой она все-таки считает перевозки.Девушка как-то призналась, что росла в семье, где родители занимались мойкой машин. Немного погодя красотка решила получить водительское удостоверение на все категории, успешно с этим справилась и оказалась за рулем грузовой машины.Сильная половина человечества с опаской относится к водителю женского пола и даже несмотря на то, что у Блейз уже богатый опыт. Будем надеяться, что такое неофициальное звание положительно скажется на ее основной работе и мужчины изменят свое мнение.