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Ученые определили возможность кишечных бактери контролировать наши гены
Всем известны случаи, когда болезнь человека связывают с состоянием кишечной микрофлоры, однако предшествующий эти связям механизм часто бывает неясен.

Согласно новым исследованиям Института Бабрахам известно, что полезными бактериями нашего кишечника контролируется активность наших генов. Данный факт может послужить решению проблем и значительной помощью в борьбе с раковыми заболеваниями прямой кишки.
Ученые определили возможность кишечных бактери контролировать наши гены


Встречая и переваривая пищу в нашем кишечнике, бактерии продуцируют активность короткоцепочечных жирных кислот. Когда кислоты перемещаются от бактерий к клеткам, которыми покрыт кишечник, они понижают продуцирование белка HDAC2, но увеличивают количественный состав эпигенетических маркеров, известных так же как кротонилы.

Новые исследования проводили на мышах, поедавших антибиотики, тем самым сокращая среду кишечных бактерий. Результаты показали повышенное содержание клетками HDAC2, значительно превышающее норму. Первоначальные анализы экспертов, связали увеличенную экспрессию HDAC2 в составе клеток, с раком прямой кишки. На данный момент продолжает рассматриваться гипотеза, что экспрессия HDAC2 регулируется активностью кишечных бактерий. В данном случае меняется и уровень кротонилов, принимающих участие в регулировании активности генов.

Опираясь на свидетельства о влияния короткоцепочечными жирными кислотами на гистоны генома, исследователи смогут определить новые метолы разработки лекарств против рака, а так же понять все механизмы влияния кишечных бактерий на активность наших генов .
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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