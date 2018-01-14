Виктория Романец и Антон Гусев делятся с фанатами первыми фото из Парижа

Как ранее сообщалось, Романец попала в неприятную ситуацию, когда в аэропорту Шереметьево от неё потребовали справки обо всех пластических операциях, что делала Виктория. Тем не менее 27-летняя телезвезда и её супруг Антон Гусев благополучно добрались до нужного места.Быстро перекантовавший в отеле, Виктория и Антон отправились путешествовать по знаменитым улицам Парижа. В Instagram уже появились первые фотоснимки, которыми могут любоваться подписчики.Так, судя по фото, парочка успела уже побывать около Триумфальной арки, в легендарном Лувре и Соборе Парижской Богоматери. Кроме того, Антон и Вика посетили магазин Rolex, где девушка купила себе элитные наручные часы, наверное, в качестве подарка ко дню рождения.Поклонники желают, чтобы Антон и Виктория как следует насладились отдыхом без каких-либо подводных камней, как это было во время путешествия в Чехию. Кроме того, уроженку Украины поздравляют с 28-м днём рождения.