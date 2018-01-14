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Поклонники не узнали Елизавету Боярскую без макияжа на фото в Instagram
Сейчас звездная пара находится на отдыхе в Австрии, так что Максим Матвеев решил опубликовать в Instagram совместное фото вместе с избранницей. Однако поклонники не узнали на нем Елизавету Боярскую без макияжа.

Актеры предпочитают не афишировать личную жизнь, после чего становятся невольными жертвами недоброжелателей. В сетях раньше ходили слухи об их разводе из-за отсутствия общих фото, однако данная публикация развенчала ложную информацию. Знаменитости с улыбками на лицах позируют перед камерой на фоне снежных вершин, но подписчики были удивлены, не заметив на лице своего кумира привычного грима.

Поклонники не узнали Елизавету Боярскую без макияжа на фото в Instagram


Они сразу отметили, что Елизавета Боярская стала другим человеком, после чего были искренне рады увидеть такие позитивные эмоции у супругов. Пользователи сетей пожелали артистам счастья и любви, а также попросили их показывать новые снимки, чтобы не давать повода завистникам говорить негативные слова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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