Поклонники не узнали Елизавету Боярскую без макияжа на фото в Instagram

Актеры предпочитают не афишировать личную жизнь, после чего становятся невольными жертвами недоброжелателей. В сетях раньше ходили слухи об их разводе из-за отсутствия общих фото, однако данная публикация развенчала ложную информацию. Знаменитости с улыбками на лицах позируют перед камерой на фоне снежных вершин, но подписчики были удивлены, не заметив на лице своего кумира привычного грима.Они сразу отметили, что Елизавета Боярская стала другим человеком, после чего были искренне рады увидеть такие позитивные эмоции у супругов. Пользователи сетей пожелали артистам счастья и любви, а также попросили их показывать новые снимки, чтобы не давать повода завистникам говорить негативные слова.