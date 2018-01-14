Анна Семенович порадовала поклонников пышным бюстом в легком платье

Актриса лаконично подписала сюжет, что она радуется солнечному дню и готова пойти на свидание, а подписчики сразу оценили великолепный внешний вид кумира. Они даже немного позавидовали Анне Семенович, что она проводит свой отпуск в экзотическом уголке мира и может любоваться прекрасными пейзажами.Пользователи сетей стали лестно отзываться о фигуре знаменитости и особо отметили чудесные формы верхней части тела, которые она не пытается скрывать. За короткое время после публикации фото собрало 3000 лайков.