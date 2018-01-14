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Анна Семенович порадовала поклонников пышным бюстом в легком платье
Звезда продолжает наслаждаться отдыхом на Бали и опубликовала в Instagram новое фото, позируя перед камерами в легком платье. Поклонники Анны Семенович были рады увидеть ее пышный бюст, подчеркнутый глубоким декольте и написали много лестных комментариев.

Актриса лаконично подписала сюжет, что она радуется солнечному дню и готова пойти на свидание, а подписчики сразу оценили великолепный внешний вид кумира. Они даже немного позавидовали Анне Семенович, что она проводит свой отпуск в экзотическом уголке мира и может любоваться прекрасными пейзажами.

Анна Семенович порадовала поклонников пышным бюстом в легком платье


Пользователи сетей стали лестно отзываться о фигуре знаменитости и особо отметили чудесные формы верхней части тела, которые она не пытается скрывать. За короткое время после публикации фото собрало 3000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:10
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