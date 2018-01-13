Анастасия Задорожная расцвела на отдыхе и порадовала фанатов прекрасным внешним видом

В последнее время звезду часто замечали с синяками под глазами и бледным цветом лица после напряженной работы, так что сейчас она посвежела и даже немного поправилась, что только пошло на пользу. Подписчики назвали Анастасию Задорожную красавицей и отметили, что ей давно нужно было устроить перерыв и вернуться назад с новыми силами.Пользователи сетей были рады за знаменитость, заметив ее сияющий взгляд. Они посоветовали ей больше не сидеть на диетах, но также переживают за здоровье своего кумира, любящего поспать под теплыми лучами солнца. Все пожелали артистке отличного отдыха и творческих успехов.