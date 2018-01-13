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Захват Земли инопланетянами произойдет 14 января - уфологи в истерике
Уфологи бьются в истерике и заявляют через СМИ, что 14 января текущего года в аккурат на Старый Новый год инопланетяне начнут захват Земли. На подобную мысль независимых экспертов навела информация о пересечении границы Солнечной системы гигантского сигарообразного НЛО.

Захват Земли инопланетянами произойдет 14 января - уфологи в истерике


Согласно предположениям уфологов, на борту гигантской «сигары» находится эдакая инопланетная группа захвата, которая запланировала налет на Землю в то время, как земляне будут отмечать Старый Новый год. Возможно, представители внеземной цивилизации посчитали, что таким образом боеспособность землян минимизируется, что поспособствует захвату Земли «малой кровью».

Кроме того, план захвата оказался описан в книге далеко не независимого эксперта, а вполне ортодоксального ученого Филиппа Класса, известного скептика всего, что касается существования пришельцев. По иронии судьбы, именно этот ученый стал инсайдером относительно секретной информации нападения пришельцев на нашу планету.

Ученый предсказывает, что события 14 января 2018 года переплюнут по своей значимости даже открытие Христофором Колумбом Америки. Что ж, поживем, увидим. Ждать-то осталось всего ничего.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:45
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