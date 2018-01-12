Порошенко поручил установить подлинность личностей Сергея Шойгу и Владимира Путина
Президент Украины Петр Порошенко дал задание Главной военной прокуратуре страны провести экспертизу и подтвердить подлинность личностей президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморским флотом России Александра Ветка, а также Сергея Аксенова.
Вероятно, такая идея пришла к Порошенко после того, как он прочел роман Виктора Пилевина или просмотрел одноименный кинофильм «Generation P», в котором главный герой превращается в творца телевизионной реальности, которая заменяет реальность окружающую.
Видимо, сильные впечатления от киноленты привели Порошенко к умозаключению о том, что телевизионные образы государственных мужей и политические реалии страны создаются никак не иначе, как при помощи компьютерных технологий, пишет obozrevatel.com
Усилил подозрения президента Украины ответный комментарий Владимира Путина, которым он нанес обиду Порошенко. В ходе встречи президента РФ с журналистами спецкор Дмитрий Киселев задал лидеру страны вопрос о том, как он относится к тому, что Порошенко отмечал Новый год на Мальдивах, выкрикивая «Слава Украине». Отвечая, Путин намекнул, что Петр Порошенко – человек богатый и получил свое прозвище «шоколадный король» не зря.
Президент Украины находится в замешательстве или просто не может поверить в то, что такой функционал задач могут выполнять обычные люди – и контролировать все успевают, и посещают столько мест, и следить за исполнением указов не забывают.
Как бы то ни было, украинской стороне предстоит провести проверку подлинности указанных личностей. Еще не успели отойти пользователи Сети от умопомрачительных заявлений мэра Киева Виталия Кличко, как новый повод для удивления предоставил Порошенко совместно с военной прокуратурой Украины.
Фолловеры активно стали обсуждать заявление украинской стороны и в Сети уже появляются видеоролики на тему «Они роботы». Вот, к примеру, один из них:
Вероятно, такая идея пришла к Порошенко после того, как он прочел роман Виктора Пилевина или просмотрел одноименный кинофильм «Generation P», в котором главный герой превращается в творца телевизионной реальности, которая заменяет реальность окружающую.
Видимо, сильные впечатления от киноленты привели Порошенко к умозаключению о том, что телевизионные образы государственных мужей и политические реалии страны создаются никак не иначе, как при помощи компьютерных технологий, пишет obozrevatel.com
Усилил подозрения президента Украины ответный комментарий Владимира Путина, которым он нанес обиду Порошенко. В ходе встречи президента РФ с журналистами спецкор Дмитрий Киселев задал лидеру страны вопрос о том, как он относится к тому, что Порошенко отмечал Новый год на Мальдивах, выкрикивая «Слава Украине». Отвечая, Путин намекнул, что Петр Порошенко – человек богатый и получил свое прозвище «шоколадный король» не зря.
Президент Украины находится в замешательстве или просто не может поверить в то, что такой функционал задач могут выполнять обычные люди – и контролировать все успевают, и посещают столько мест, и следить за исполнением указов не забывают.
Как бы то ни было, украинской стороне предстоит провести проверку подлинности указанных личностей. Еще не успели отойти пользователи Сети от умопомрачительных заявлений мэра Киева Виталия Кличко, как новый повод для удивления предоставил Порошенко совместно с военной прокуратурой Украины.
Фолловеры активно стали обсуждать заявление украинской стороны и в Сети уже появляются видеоролики на тему «Они роботы». Вот, к примеру, один из них:
Политика
Добавил: Роман Вчера, 22:22