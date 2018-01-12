Ученые: Длительное пребывание в космосе чревато слепотой

Группа специалистов из USRA отметили, что проблемы со зрением, в частности дальнозоркость, появляется почти у четверти астронавтов, пребывавших в краткосрочных полетах, и у половины членов экипажа долгосрочных экспедиций. Ученые считают, что причина кроется в перераспределении внутричерепной жидкости и сдавливание мозга.Более того, эксперты выявили повреждение сетчатки глаза у многих космонавтов. Для выяснения причин деформации глазной сетчатки у астронавтов, ученые провели исследовательскую работу, участниками которой стали 15 астронавтов до полета и после. Итог исследования показал, что пребывание в невесомости является причиной повреждения диска оптического нерва. Отсутствие гравитации способствует его растягиванию, что в конечном счете приводит к образованию зазора между сетчаткой и сетью капилляров, питающих ее.По возвращении на Землю происходит резкое сокращение образовавшегося в невесомости зазора, и это приводит к деформации оптического нерва, кровоизлиянию внутри глаза и другим проблемам. Сам оптический диск распухает, как при повышенном внутричерепном давлении.Ученые предполагают, что в решении данной проблемы поможет искусственная графитация.