Астрономы NASA обнаружили большое скопление загадочных космических объектов в Туманности Ориона

Астрономы NASA при помощи орбитального телескопа Hubble обнаружили самое большое скопление загадочных космических тел – коричневых карликов, расположенных в Туманности Ориона. Кроме того, в этой звездной области были обнаружены три колоссальные экзоплангеты.Происхождение космических тел класса «коричневый карлик», а также их идентификация в данное время неизвестны. Они не звезды и не планеты. Эти таинственные космические тела не имеют термоядерного ядра, которое сжигало бы водород в их структуре, тем самым раскаляясь и отсвечивая наподобие звезды. Однако некое подобие звездного процесса все же присуще коричневым карликам – в их среде сжигается некие элементы, что делает их на некоторое время похожими на звезды, отсвечивающими тускло красным цветом, откуда и их название.Орбитальный телескоп Hubble прозондировал более тысячи космических тел в Туманности Ориона и обнаружил несколько десятков объектов класса «коричневый карлик», а также три колоссальных планетарных тела, две из которых вращаются на орбитах друг друга из-за неимения родного светила.Из-за своего близкого по космическим меркам расстояния от нас (1350 световых лет) Туманность Ориона является наиболее изучаемым объектом относительно процесса зарождения различных типов космических тел.