Астрономы обнаружили двойную "отрыжку" сверхмассивной черной дыры в галактике SDSS J1354 + 1327

Черные дыры - невероятно мощные гравитационные колодцы, поглощающие все, что расположено к ним слишком близко. Нет никакого выхода из сокрушительного объятия одного из этих темных монстров, и ничто, что попадает на орбиту черной дыры, никогда не будет снова освобождено. Однако астрономы нашли исключение.В качестве типичного примера ученые взяли сверхмассивную черную дыру в центре галактики SDSS J1354 + 1327. Эта особая черная дыра была замечена дважды, показывая, насколько неточно процесс проглатывания черной дырой может стать, когда много материи вливается сразу в ее «глотку». Черная дыра SDSS J1354 + 1327 особенно хорошо питается: космический газ извергается соседней галактикой, которая частично протекает в SDSS J1354 + 1327 прямо в голодный рот черной дыры.Джули Комерфорд, астроном из Университета Колорадо Боулдер, привела команду ученых к анализу этой черной дыры и ее двух извержений поглощенной космической материи. Первое отторжение произошло гораздо более ста тысяч лет назад, но полученный газ, который был выпущен во Вселенную, до сих пор уходит из черной дыры. Еще одно отторжение должно было состояться совсем недавно, имея меньше времени, чтобы раздуть наши звезды.Это не феномен, встречающийся только в других галактиках - в 2010 году ученые заметили доказательства отрыжка, исходящего из черной дыры в центре нашей собственной галактики Млечный Путь, показывая, насколько распространены эти события. По словам Комерфорда, черная дыра Млечного пути в настоящее время находится в периоде бездействия, но она, подобно вулкану на Земле, в конечном итоге начнет производить намного большую активность, в том числе поедание близлежащих звезд с ускоренной скоростью.К счастью, нам не нужно слишком беспокоиться о смерти от черной дыры - Земля находится достаточно далеко от центра галактики, чтобы обезопасить человечество от таких космических событий.