Исследования российских ученых заставили NASA пересмотреть выводы о существовании жизни на Марсе

Предполагается, что большая часть этого материала все еще существует на Красной планете, поскольку кислород был обнаружен в атмосфере Марса еще в 2016 году. Заинтригованные присутствием органики на этой планете, исследователи Гилберт Левин из Университета штата Аризона и Патриция Энн Страат из Национального института здоровья США решили пересмотреть данные с высадок 1976 года на кораблях NASA «Viking».Особый интерес для исследователей вызвали следы неоднозначных химических сигналов (радиоактивного изотопа 14CO2), обнаруженного в марсианской почве. Хотя общий консенсус в течение многих лет заключался в том, что на этой почве не было признаков биологических процессов, исследователи говорят, что эти неоднозначные химические сигналы достаточны, чтобы оправдать новое расследование.Первоначальный обзор этих посадок Viking предполагает иное. По словам ученых, Марс является самостерилизующейся планетой, так как сочетание солнечного ультрафиолетового излучения, насыщающее поверхность Красной планеты, экстремальная сухость и окислительная природа почвы, препятствуют образованию живых организмов в марсианской почве.Этот вывод был поставлен под сомнение в прошлом году, когда российское исследование показало, что крошечные микробы, способные преодолеть экстремальную радиацию, предлагают доказательство того, что жизнь способна выжить на Марсе в течение миллионов лет.