Ломающее известные законы физики поведение кометы 41P удивило NASA
Каждая комета представляет собой кусок льда, камня и газа, вращающийся вокруг Солнца. Недавно астрономы NASA нечто удивительное: комета 41P, также известная как Tuttle-Giacobini-Kresák, игнорируя известные законы физики, вдруг резко замедлила скорость своего вращения.
Комета 41P обычно вращалась с одной скоростью, делая полный оборот вокруг Солнца каждые 20 часов, немного меньше, чем Земля. Однако в мае 2017 года вращение этого хвостатого небесного тела по неустановленным причинам замедлилось до полного вращения каждые 46-60 часов.
Согласно предварительным данным, когда комета приближается к Солнцу, лед на ее поверхности нагревается, заставляя взрываться в струях газа, льда и пыли. Эти струи создают небольшую временную атмосферу вокруг кометы, называемой комой, которая также является источником хвоста кометы. Количество площади поверхности на комету, имеющей активные струи, обычно составляет около 3%, но на поверхности 41P наблюдалось 50% струй. Сила, создаваемая этими струями, по-видимому, замедлила вращение кометы почти на половину ее предыдущей скорости.
Астрономы NASA будут в дальнейшем вести тщательные наблюдения за кометой 41P, дабы иметь возможность зафиксировать любые другие неожиданные изменения ее поведения в будущем.
Комета 41P обычно вращалась с одной скоростью, делая полный оборот вокруг Солнца каждые 20 часов, немного меньше, чем Земля. Однако в мае 2017 года вращение этого хвостатого небесного тела по неустановленным причинам замедлилось до полного вращения каждые 46-60 часов.
Согласно предварительным данным, когда комета приближается к Солнцу, лед на ее поверхности нагревается, заставляя взрываться в струях газа, льда и пыли. Эти струи создают небольшую временную атмосферу вокруг кометы, называемой комой, которая также является источником хвоста кометы. Количество площади поверхности на комету, имеющей активные струи, обычно составляет около 3%, но на поверхности 41P наблюдалось 50% струй. Сила, создаваемая этими струями, по-видимому, замедлила вращение кометы почти на половину ее предыдущей скорости.
Астрономы NASA будут в дальнейшем вести тщательные наблюдения за кометой 41P, дабы иметь возможность зафиксировать любые другие неожиданные изменения ее поведения в будущем.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:36