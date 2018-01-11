Ломающее известные законы физики поведение кометы 41P удивило NASA

Комета 41P обычно вращалась с одной скоростью, делая полный оборот вокруг Солнца каждые 20 часов, немного меньше, чем Земля. Однако в мае 2017 года вращение этого хвостатого небесного тела по неустановленным причинам замедлилось до полного вращения каждые 46-60 часов.Согласно предварительным данным, когда комета приближается к Солнцу, лед на ее поверхности нагревается, заставляя взрываться в струях газа, льда и пыли. Эти струи создают небольшую временную атмосферу вокруг кометы, называемой комой, которая также является источником хвоста кометы. Количество площади поверхности на комету, имеющей активные струи, обычно составляет около 3%, но на поверхности 41P наблюдалось 50% струй. Сила, создаваемая этими струями, по-видимому, замедлила вращение кометы почти на половину ее предыдущей скорости.Астрономы NASA будут в дальнейшем вести тщательные наблюдения за кометой 41P, дабы иметь возможность зафиксировать любые другие неожиданные изменения ее поведения в будущем.