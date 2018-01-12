Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека

В 19 веке европейцам мало были известно о древностях страны, так как многие рукописи были утрачены во время войн или пылились на полках архивов. После похода Наполеона, умудрившегося привезти с собой редкие предметы, интерес к египетским сокровищам увеличился. Затем французам удалось расшифровать письмена, а британцы после оккупации начали активно искать древние захоронения. Среди них были археологи и авантюристы, желающие прославиться и разбогатеть на продаже предметов. Лорду Джорджу Карнарвону пришлось пригласить для путешествия ученого Говарда Картера, после чего они начали раскопки на берегах Нила. Богатство коллекционера и образованной личности обеспечивало успех экспедиции, вот только сначала участникам попадались лишь разграбленные гробницы, не представляющие научной ценности. Кроме того, время изменило течение реки, покрыв тоннами песка плодородные земли, среди которых оказалась легендарная Долина Царей.В 1922 году фортуна смилостивилась над людьми и показала им вход в захоронение, не тронутое грабителями. Древние строители засыпали проход к дверям, когда возводили аналог для Рамсеса, так что раскопки обещали удивительные сюрпризы, вот только коллега ученого Артур Уэйгалл не был рад таким новостям. Он сразу невзлюбил собрата после организации института, занимающегося египтологией, потому что полагал, что это чудо должно быть в столице страны и курироваться местными специалистами. Человек также работал журналистом и был обижен отказом лорда, не желавшим рассказывать о последних событиях. Потому недоброжелатель сразу красочно описал инцидент на вилле профессора, когда кобра съела канарейку, оставленную на столе. Он преподнес статью европейцам в виде мистического сюжета, связанного с древними проклятиями правителей, карающих нарушителей их спокойствия, так что это было только первое предупреждение людям. Затем мужчина решил поведать о страшной судьбе археологов, посмевших забрать мумию из склепа, а когда состоялся спуск в гробницу, он мрачно отметил, что участники после этого долго не задержаться в этом мире.После таких событий меценат скоро умер от воспаления легких, хотя никогда не жаловался на здоровье. Также в это время внезапно отключилось электричество по всей столице, но причину никто не смог найти. Многих британцев потрясла кончина известной особы, однако саркофаг был вскрыт, и ученые занялись исследованием мумии, на щеке которой был замечен небольшой шрам. Тогда напарник лорда вспомнил, что у мертвого человека тоже была аналогичная царапина, когда он вошел в комнату, но проверить информацию не представлялось возможным. Затем стали массово уходить на тот свет лица, посетившие это место и прикоснувшиеся к артефактам. Некоторые из них погибали из-за непонятной болезни, а другие становились жертвами несчастного случая или добровольно решали оставить земное существование. Тогда впервые светила науки подтвердили, что проклятие фараона не является выдумкой, хотя некоторые эксперты склонны считать происшествия стечением обстоятельств и преклонным возрастом всех особ. Картер благополучно дожил до старости вместе с некоторыми членами экспедиции, так что данная тема стала забываться на фоне новых открытий, связанных с личностью юного фараона.С помощью современных технологий ликующим специалистам удалось найти 2000 артефактов, но в гробнице не было записей о происхождении этого правителя. Только роскошь убранства позволяла думать, что он был незаурядной личностью, попавшей на трон 9-летним ребенком. Тогда мальчика опекал военачальник Хоремхеб и визирь Эйе, служившие верой и правдой Эхнатону, ставшему отступником после внедрения культа единого бога. Память о недостойном правителе уничтожалась жрецами на протяжении столетий, вот только судьба его приемников осталась загадкой. О младшем брате Сменхкаре, правившем страной после смерти фараона, никто ничего не знает, так что ученые предположили, что Тутанхамон мог быть его наследником. Он был женат на родной сестре, что для египтян не являлось редкостью, затем столица была благополучно возвращена Фивам и через 10 лет придворные решили убить взрослеющего сына небес, чтобы разделить бразды правления между собой.Все это прекрасно с точки зрения истории, но наука не стоит на месте и можно многое открыть благодаря помощи генетиков. Благодаря хорошему состоянию мумий, найденных в древних саркофагах, они отметили, что такие браки позволяли правителям сохранять чистоту крови, но до этого момента эксперты предполагали, что жены занимались религиозными ритуалами и делами страны, пока детей рожали их супругам наложницы. Однако эта версия была опровергнута после изучения материалов, доказавших, что кровосмешение стало причиной рождения нашего героя, но также оставило целый букет заболеваний, которыми страдал его отец. Кроме волчьей пасти с торчащими зубами этот человек имел широкие бедра с большим животом, а также сколиоз и проблемы с гипертрофированными молочными железами. Также молодой фараон из-за отслоения сетчатки к 18 годам был почти слепым и дефект конечности с отмиранием костной ткани лишал его возможности передвигаться самостоятельно. В гробнице лежало множество палочек, используемых им для поддержания опоры, а дальше в организме были найдены паразиты, вызывающие малярию, которая могла уничтожить его в таком возрасте. Рядом находились мумии наследниц, умерших после рождения, так что на нем закончила свое существование династия.Недавно группа ученых из Великобритании и Швейцарии решила исследовать ДНК древнего царя и лиц, живущих в наше время. Они искали галогруппы, передающиеся без изменений каждому поколению, и позволяющие найти исторических родственников. Открытие стало новой сенсацией, потому что фараон вместе с предками относился к линии населения Кавказа, а в Европе его носители появились только в начале эры. Сейчас 70% испанцев вместе с французами и португальцами имеют данный ген, но среди египтян он есть только у 1% мужчин. Ученые еще долго будут думать, откуда на троне могла появиться столь диковинная династия, заботящаяся о своей родословной необычными способами.