Многие школьные традиции давно пора отменить из-за обилия недостатков - Эксперты
Россияне часто жалуются на школьное образование, которое до сих пор сохранило старые традиции даже после реформы. Эксперты заметили, что многие из них давно пора отменить из-за обилия недостатков, вредно отражающихся на знаниях детей.
Прежде всего, программа перегружена лишним материалом, сложным для восприятия, а учитель успевает пояснить только часть материала, оставляя кучу заданий на домашнее изучение. Потому ребята после обилия уроков вынуждены сидеть до ночи, чтобы успеть подготовиться к новому дню, а если они еще заняты в кружках или секциях, приходится захватывать выходные дни. На уроках по-прежнему царит строгий режим, когда нужно сидеть прямо, ждать, пока с туалета вернется одноклассник, или есть иные подходы, оставшиеся с советских времен. Особенно от таких событий страдают младшие школьники, да и подросткам не хватает подвижности.
Можно также слушать учителя, откинувшись на спинку стула или сидя на диване, но такие удобства запрещены.
Затем наступает долгожданная перемена, вот только там тоже не удается побегать и снять напряжение. В коридорах это делать нельзя, а выделить специальную зону для отдыха, где можно заняться активными играми, никто не додумался. Еще одним вредным методом стала привычная зубрежка, не позволяющая развивать творчество и логику. Также знакомое тестирование является ущербной по сравнению с обычной дискуссией или устными ответами, позволяющими доказать свою точку зрения. Малыши с детства уже являются патриотами, понимающими, что их страна самая лучшая в мире, но излишняя политизация с переписью учебников и возрожденными политинформациями только калечат восприятие и отталкивают детей от искренней гордости за отечество.
Дальше стоит затронуть тему тихой коррупции, когда с родителей постоянно собирают средства на нужды класса и школы. Потом оказывается, что там почти ничего не изменилось, кроме новой машины у директора или украшений у классного руководителя. Однако люди продолжают отдавать деньги, чтобы их чадам не пришлось терпеть издевательства со стороны педагогов и выйти отсюда с испорченной жизнью. В последнее время часто возникает вопрос о религиозном преподавании, вот только духовные темы всегда были обязанностью родителей, а не светского учреждения. Неверующий ребенок может получить психологическую травму, услышав, что его родители попадут в ад, так что вместо уроков можно просто организовать кружок такого направления для всех желающих школьников.
В заключении стоит заглянуть в финские школы, где темы учебника охватывают сразу несколько предметов и вполне доступны для детского мышления. Ученик слушает, как можно сделать конструкцию механизма, но также при этом знакомится с законами физики и дизайном, после чего учиться сделать модель своими руками. Учитель в это время рассказывает историю изобретения и места, где его можно применить с пользой для человека. В результате такой багаж знания никогда не исчезнет из головы школьника, вырастающего личностью, имеющей широкий кругозор.
Прежде всего, программа перегружена лишним материалом, сложным для восприятия, а учитель успевает пояснить только часть материала, оставляя кучу заданий на домашнее изучение. Потому ребята после обилия уроков вынуждены сидеть до ночи, чтобы успеть подготовиться к новому дню, а если они еще заняты в кружках или секциях, приходится захватывать выходные дни. На уроках по-прежнему царит строгий режим, когда нужно сидеть прямо, ждать, пока с туалета вернется одноклассник, или есть иные подходы, оставшиеся с советских времен. Особенно от таких событий страдают младшие школьники, да и подросткам не хватает подвижности.
Можно также слушать учителя, откинувшись на спинку стула или сидя на диване, но такие удобства запрещены.
Затем наступает долгожданная перемена, вот только там тоже не удается побегать и снять напряжение. В коридорах это делать нельзя, а выделить специальную зону для отдыха, где можно заняться активными играми, никто не додумался. Еще одним вредным методом стала привычная зубрежка, не позволяющая развивать творчество и логику. Также знакомое тестирование является ущербной по сравнению с обычной дискуссией или устными ответами, позволяющими доказать свою точку зрения. Малыши с детства уже являются патриотами, понимающими, что их страна самая лучшая в мире, но излишняя политизация с переписью учебников и возрожденными политинформациями только калечат восприятие и отталкивают детей от искренней гордости за отечество.
Дальше стоит затронуть тему тихой коррупции, когда с родителей постоянно собирают средства на нужды класса и школы. Потом оказывается, что там почти ничего не изменилось, кроме новой машины у директора или украшений у классного руководителя. Однако люди продолжают отдавать деньги, чтобы их чадам не пришлось терпеть издевательства со стороны педагогов и выйти отсюда с испорченной жизнью. В последнее время часто возникает вопрос о религиозном преподавании, вот только духовные темы всегда были обязанностью родителей, а не светского учреждения. Неверующий ребенок может получить психологическую травму, услышав, что его родители попадут в ад, так что вместо уроков можно просто организовать кружок такого направления для всех желающих школьников.
В заключении стоит заглянуть в финские школы, где темы учебника охватывают сразу несколько предметов и вполне доступны для детского мышления. Ученик слушает, как можно сделать конструкцию механизма, но также при этом знакомится с законами физики и дизайном, после чего учиться сделать модель своими руками. Учитель в это время рассказывает историю изобретения и места, где его можно применить с пользой для человека. В результате такой багаж знания никогда не исчезнет из головы школьника, вырастающего личностью, имеющей широкий кругозор.