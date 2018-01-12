Многие школьные традиции давно пора отменить из-за обилия недостатков - Эксперты

Прежде всего, программа перегружена лишним материалом, сложным для восприятия, а учитель успевает пояснить только часть материала, оставляя кучу заданий на домашнее изучение. Потому ребята после обилия уроков вынуждены сидеть до ночи, чтобы успеть подготовиться к новому дню, а если они еще заняты в кружках или секциях, приходится захватывать выходные дни. На уроках по-прежнему царит строгий режим, когда нужно сидеть прямо, ждать, пока с туалета вернется одноклассник, или есть иные подходы, оставшиеся с советских времен. Особенно от таких событий страдают младшие школьники, да и подросткам не хватает подвижности.Можно также слушать учителя, откинувшись на спинку стула или сидя на диване, но такие удобства запрещены.Затем наступает долгожданная перемена, вот только там тоже не удается побегать и снять напряжение. В коридорах это делать нельзя, а выделить специальную зону для отдыха, где можно заняться активными играми, никто не додумался. Еще одним вредным методом стала привычная зубрежка, не позволяющая развивать творчество и логику. Также знакомое тестирование является ущербной по сравнению с обычной дискуссией или устными ответами, позволяющими доказать свою точку зрения. Малыши с детства уже являются патриотами, понимающими, что их страна самая лучшая в мире, но излишняя политизация с переписью учебников и возрожденными политинформациями только калечат восприятие и отталкивают детей от искренней гордости за отечество.Дальше стоит затронуть тему тихой коррупции, когда с родителей постоянно собирают средства на нужды класса и школы. Потом оказывается, что там почти ничего не изменилось, кроме новой машины у директора или украшений у классного руководителя. Однако люди продолжают отдавать деньги, чтобы их чадам не пришлось терпеть издевательства со стороны педагогов и выйти отсюда с испорченной жизнью. В последнее время часто возникает вопрос о религиозном преподавании, вот только духовные темы всегда были обязанностью родителей, а не светского учреждения. Неверующий ребенок может получить психологическую травму, услышав, что его родители попадут в ад, так что вместо уроков можно просто организовать кружок такого направления для всех желающих школьников.В заключении стоит заглянуть в финские школы, где темы учебника охватывают сразу несколько предметов и вполне доступны для детского мышления. Ученик слушает, как можно сделать конструкцию механизма, но также при этом знакомится с законами физики и дизайном, после чего учиться сделать модель своими руками. Учитель в это время рассказывает историю изобретения и места, где его можно применить с пользой для человека. В результате такой багаж знания никогда не исчезнет из головы школьника, вырастающего личностью, имеющей широкий кругозор.