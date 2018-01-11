В Сеть попало интимное видео украинской рэперши МС Анюты

Сама Аня Морозова сказала, что имеет право зарабатывать на жизнь как ей хочется. Фанаты очень обиделись на девушку. Некоторые писали, что нечего было своими клипами людям голову морочить, а надо было сразу идти на панель. Анюта на днях отпраздновала свое двадцатилетие.Реперша живет в одном из сёл Одесской области и представляет собой чистый образ провинциалки. Морозова после окончания девяти классов общеобразовательной школы, пошла работать на завод. Позже была продавщицей в продуктовом магазине. МС Анюта популярной широкой публике стала в 2016 году.