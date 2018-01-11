На Камчатке лиса подралась с котом из-за миски с едой

Она заметила остатки обеда и решила подкрепиться, несмотря на бурные протесты дворовых питомцев. Они стали шипеть на незваную гостью, после чего к защитникам присоединились собаки, пытавшиеся прогнать хищницу своим лаем. Один смелый кот решил лично прогнать рыжую гостью, но после нескольких попыток ему приходится уступить место даме.Сама виновница события не обращала внимания на обитателей двора, потому что люди не выражали недовольства ее визитом. Они хотели, чтобы изголодавшееся животное нормально поело, а дальше оно само покинуло территорию. Люди после просмотра тоже отдали предпочтение лисе, победившей питомца хозяев в честном сражении.