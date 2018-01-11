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На Камчатке лиса подралась с котом из-за миски с едой
Пользователи сетей обсуждают новый ролик, опубликованный свидетелями события из камчатского села Паратунка, где расположена база отдыха “Лотос”. Голод заставил лису выйти к людям, после чего пушистая красавица подралась с котом из-за миски с едой.

Она заметила остатки обеда и решила подкрепиться, несмотря на бурные протесты дворовых питомцев. Они стали шипеть на незваную гостью, после чего к защитникам присоединились собаки, пытавшиеся прогнать хищницу своим лаем. Один смелый кот решил лично прогнать рыжую гостью, но после нескольких попыток ему приходится уступить место даме.

На Камчатке лиса подралась с котом из-за миски с едой


Сама виновница события не обращала внимания на обитателей двора, потому что люди не выражали недовольства ее визитом. Они хотели, чтобы изголодавшееся животное нормально поело, а дальше оно само покинуло территорию. Люди после просмотра тоже отдали предпочтение лисе, победившей питомца хозяев в честном сражении.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:08
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