Анастасия Волочкова после шпагата на Мальдивах получила букет белых роз

Звезда подчеркнула, что, несмотря на критику со стороны недоброжелателей, она может делать любимую растяжку в любом месте. Потому Анастасия Волочкова решила показать свои способности на песке, пока находилась на пляже, после чего молодая пара из Киева, оказавшаяся ее соседями, подарила ей цветы.center][/center]Люди восхищались талантами и гибкостью знаменитости, так что решили порадовать ее любимым презентом. Она искренне поблагодарила новых друзей за заботу, потому что в экзотическом уголке мира сложно найти розы, имеющие такой оттенок.