АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Анастасия Волочкова после шпагата на Мальдивах получила букет белых роз
Балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах, а также не забывает радовать поклонников интересными событиями из личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала новое фото с букетом белых роз в руках, отметив, что получила его после своего шпагата.

Звезда подчеркнула, что, несмотря на критику со стороны недоброжелателей, она может делать любимую растяжку в любом месте. Потому Анастасия Волочкова решила показать свои способности на песке, пока находилась на пляже, после чего молодая пара из Киева, оказавшаяся ее соседями, подарила ей цветы.

center]Анастасия Волочкова после шпагата на Мальдивах получила букет белых роз[/center]

Люди восхищались талантами и гибкостью знаменитости, так что решили порадовать ее любимым презентом. Она искренне поблагодарила новых друзей за заботу, потому что в экзотическом уголке мира сложно найти розы, имеющие такой оттенок.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости